Altmaier - Schauen uns türkisches Urteil gegen Deutschen genau an

German Economic Affairs and Energy Federal Minister Peter Altmaier addresses the media in Berlin, Germany, July 17, 2018. REUTERS/Fabrizio Bensch

Ankara (Reuters) - Die Bundesregierung wird nach den Worten von Wirtschaftsminister Peter Altmaier die Verurteilung eines deutschen Staatsbürgers in der Türkei prüfen.

“Wir werden uns dieses Urteil sehr genau ansehen”, sagte Altmaier am Freitag in der deutschen Botschaft in Ankara zum Abschluss seines zweitägigen Arbeitsbesuchs in der Türkei. Dort traf er sich auch mit Vertretern türkischer Menschenrechtsorganisationen. “Der Betreffende wird von der deutschen Botschaft konsularisch betreut”, sagte Altmaier. Er habe die Möglichkeit, Rechtsmittel einzulegen.

Dem zu einer langen Haftstrafe Verurteilten werden von den türkischen Behörden Kontakte zur Kurdenmiliz YPG unterstellt, die die Regierung in Ankara als Terrororganisation einstuft. Derzeit sitzen in der Türkei nach Angaben des Auswärtigen Amtes fünf deutsche Staatsangehörige aufgrund politischer Strafvorwürfe in Haft.

Altmaier hat eigenen Angaben nach das Thema Menschenrechte bei seinem zweitägigen Arbeitsbesuch in der Türkei unter anderem mit Finanzminister Berat Albayrak besprochen, hielt sich in der Öffentlichkeit aber zurück. “Ich habe selbstverständlich in meinen Gesprächen das Thema Menschenrechte angesprochen”, sagte Altmaier. “Es gibt auch Fragen, die man sinnvollerweise unter Freunden bespricht und versucht zu lösen und nicht in der Öffentlichkeit kontrovers diskutiert”, begründete er sein Vorgehen.