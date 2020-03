Röttgen fordert Hilfe für Türkei bei Flüchtlingen und Druck auf Russland

CDU party member Norbert Roettgen gestures during a news conference to announce his candidature as Party Chairman in Berlin, Germany February 18, 2020. REUTERS/Michele Tantussi

Berlin (Reuters) - Angesichts der sich an der türkischen Grenze drängenden syrischen Flüchtlinge fordert der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen mehr Hilfe für die Türkei und deutlichen Druck auf Russland.

Die Europäische Union müsse rasch finanzielle Hilfe leisten, damit den Flüchtlingen in der Türkei geholfen werden könne, sagte Röttgen am Montag in der ARD. “Ansonsten werden diese Menschen zu uns fliehen, sie können gar nicht anders.” Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan sei mit seiner Politik und der Zusammenarbeit mit Russland in Syrien gescheitert. Trotz aller Kritik an Erdogan müsse man mit der Türkei aber kooperieren. Zudem müsse die EU auf Russland und seinen Präsidenten Wladimir Putin politischen und wirtschaftlichen Druck ausüben. “Putin ist politisch der entscheidende Spieler.” Freundliche Appelle an ihn seien völlig fruchtlos.

Angesichts der Spannungen zwischen Russland und der Türkei, die im syrischen Bürgerkrieg gegnerische Parteien unterstützen, sagte Putin der Nachrichtenagentur Tass, sein Land wolle keinen Krieg. Russland rate aber anderen Länder davon ab, sich in den Konflikt mit Moskau zu begeben.

Russland hilft mit seiner Luftwaffe den syrischen Regierungstruppen bei ihrem Vormarsch in die letzte Rebellenhochburg Idlib im Nordwesten Syriens. Die Türkei dagegen unterstützt Rebellen, die gegen den syrischen Präsidenten Baschar al-Assad kämpfen. Aus Idlib drängen Hunderttausende Menschen in die Türkei, die ihre Grenze zu Syrien geschlossen hält. Stattdessen hat die Türkei erklärt, sie öffne ihre Grenze zum EU-Staat Griechenland. Griechische Sicherheitskräfte setzten am Wochenende Tränengas gegen die syrischen Flüchtlinge ein.