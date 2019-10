Merkel und Macron fordern Ende der türkischen Offensive in Syrien

German Chancellor Angela Merkel gestures during a joint news conference with French President Emmanuel Macron as they meet for their dinner to discuss European matters ahead of next week's crucial EU Summit, at the Elysee Palace in Paris, France October 13, 2019. Ludovic Marin/Pool via REUTERS

Berlin/Paris (Reuters) - Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron fordern ein sofortiges Ende der türkischen Militäroffensive in Syrien.

Sie habe am Sonntag eine Stunde mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan telefoniert, sagte Merkel am Abend vor Beratungen mit Macron in Paris. Auch wenn es berechtigte Sicherheitsinteressen der Türkei gebe, müsse diese Offensive beendet werden. Die humanitären Folgen seien gravierend und die Gefahr, dass die Extremistenmiliz IS wieder erstarke, erheblich. Macron äußerte die selbe Ansicht. “Wir haben den gemeinsamen Wunsch, dass die Offensive beendet wird”, sagte er. Als Gründe führte er ebenfalls die Folgen für die Menschen in der Region und ein mögliches Erstarken des IS an.

Die Türkei hatte am Sonntag ihre Offensive gegen die Kurden-Miliz YPG den fünften Tag in Folge fortgesetzt. Nach Angaben von kurdischen Behörden flohen fast 800 Familienmitglieder und Anhänger des IS aus einem Gefangenenlager in der Nähe von Tel Abjad, nachdem türkische Streitkräfte das Lager beschossen hatten. Erdogan wies die Berichte zurück. Das seien Desinformationen, die darauf abzielten, den Westen zu provozieren, sagte er der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu.