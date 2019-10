Kramp-Karrenbauer kritisiert russisch-türkischen Nordsyrien-Plan

German Defense Minister Annegret Kramp-Karrenbauer arrives for the weekly German cabinet meeting at the Chancellery in Berlin, Germany, October, 23, 2019. REUTERS/Annegret Hilse

Brüssel/Berlin (Reuters) - Das russisch-türkische Abkommen zur Stabilisierung von Nordsyrien bietet nach Einschätzung von Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer keine dauerhafte Lösung.

Sie sei sich etwa mit ihren britischen und französischen Kollegen einig gewesen, “dass die Situation mit dem Abkommen von Sotschi nicht befriedet ist, nicht auf Dauer die Basis für eine politische Lösung bietet”, sagte die CDU-Chefin am Donnerstag am Rande des Nato-Verteidigungsministertreffens in Brüssel. Vielmehr sei eine internationale politische Lösung nötig, sagte sie in Anspielung auf ihren Vorstoß für eine UN-Sicherheitszone. Auch ihr türkischer Kollege habe sich nach einem bilateralen Gespräch offen für internationale Lösungen gezeigt. Aus Delegationskreisen hieß es, in den ersten Beratungen der Nato-Minister habe es ausdrücklichen Dank an Kramp-Karrenbauer für den Vorschlag gegeben.

Der türkische Verteidigungsminister habe ihr zudem versichert, “dass es in der Region nicht um ein großes Umsiedlungsprogramm geht, nicht um Säuberungen”. Kramp-Karrenbauer verwies darauf, dass auch das europäische Parlament am Donnerstag die Einrichtung einer UN-Schutzzone in Nordsyrien gefordert habe. Die Debatte darüber sei nun angestoßen, aber der Weg dorthin sei sicher schwierig. “Mit geht es darum, dass wir eine gemeinsame Lösung finden, eine, die auch die Nato zusammenhält”, sagte sie mit Blick auf die Kritik am Nato-Partner Türkei wegen dessen Einmarsch in Syrien. Es gebe das doppelte Ziel, die Bekämpfung des Terrorismus mit dem Vorgehen gegen die radikalislamische IS-Miliz zu sichern als auch die humanitäre Situation in der Region zu verbessern. Beides gehe besser unter Einbeziehung oder der Kontrolle der internationalen Gemeinschaft.

Außenminister Heiko Maas hatte zuvor angekündigt, am Samstag in die Türkei zu reisen. Dort werde er mit seinem türkischen Kollegen über die Lage in Syrien und das völkerrechtswidrige Vorgehen sprechen. Er werde betonen, “dass für uns auch vollkommen klar ist, dass die Türkei mit den Truppen, mit denen sie dort eingezogen ist, auch wieder herausziehen muss”, sagte er im Bundestag.