Maas hofft auf Verbesserung der Türkei-Beziehungen

Berlin (Reuters) - Nach seinen Gesprächen mit der Regierung in Ankara setzt Bundesaußenminister Heiko Maas auf eine Normalisierung im angespannten Verhältnis zwischen Deutschland und der Türkei.

Turkish Foreign Minister Mevlut Cavusoglu and his German counterpart Heiko Maas attend a news conference in Ankara, Turkey September 5, 2018. REUTERS/Umit Bektas

“Ich hoffe mal, dass das der Anfang gewesen ist. Der Anfang dafür, dass das, was in der Vergangenheit gewesen ist, wirklich auch der Vergangenheit angehört”, sagte der SPD-Politiker am Donnerstag in der ARD. “Dass wir in Zukunft die Probleme, die wir miteinander haben, offen miteinander besprechen, aber auch nach Lösungen suchen – und das konstruktiv.” Maas hatte am Mittwoch seinen türkischen Amtskollegen Mevlüt Cavusoglu und Präsident Recep Tayyip Erdogan getroffen. Maas sprach dabei auch das Thema von in der Türkei inhaftierten Deutschen an. Er wollte sich aber nicht näher zum Inhalt der Gespräche äußern.

Maas stellt bei seinem Besuch der Türkei zudem Hilfe für syrische Flüchtlinge in Aussicht. Sollte es in der benachbarten syrischen Region Idlib zu Kämpfen an breiter Front kommen, sei Deutschland zur Verstärkung seines humanitären Engagements bereit. Zum Abschluss des zweitägigen Maas-Besuchs in der Türkei stehen noch Treffen mit Wirtschaftsvertretern an. Der Wirtschaft des Landes am Bosporus macht eine schwere Währungskrise durch. Die Landeswährung Lira war zuletzt im freien Fall, die Inflation schnellte im August auf fast 18 Prozent nach oben, den höchsten Wert seit Ende 2003.