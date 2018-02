Merkel empfängt am Donnerstag türkischen Ministerpräsidenten

Berlin (Reuters) - Bundeskanzlerin Angela Merkel empfängt am Donnerstag den türkischen Ministerpräsidenten Binali Yildirim in Berlin.

Das teilte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag mit. Bei dem Gespräch im Kanzleramt würden “die bilateralen Beziehungen und aktuelle internationale Themen” auf der Agenda stehen. Dabei dürfte es auch um das Schicksal des seit dem 27. Februar 2017 inhaftierten deutschen Journalisten Deniz Yücel gehen, dessen Freilassung die Bundesregierung fordert. Derzeit sitzen nach Angaben des Auswärtigen Amtes noch sechs deutsche Staatsangehörige auf politischen Gründen in türkischer Haft. Ihnen wird die Unterstützung terroristischer Organisationen vorgeworfen, was etwa Yücel bestreitet. Die Festnahmen belasten das deutsch-türkische Verhältnis seit Monaten.