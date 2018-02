Merkel hofft nach Yücel auf weitere Freilassungen in der Türkei

Berlin (Reuters) - Bundeskanzlerin Angela Merkel setzt nach der Freilassung des Journalisten Deniz Yücel darauf, dass auch weitere Deutsche aus türkischer Haft freikommen.

Sie hoffe, dass es auch in anderen, weniger prominenten Fällen Bewegung gebe, sagte Merkel am Freitag in Berlin. Das habe sie am Donnerstag auch dem türkischen Ministerpräsidenten Binali Yildirim bei dessen Besuch in Berlin gesagt. Merkel sagte, dass Yücel “offensichtlich” auf freiem Fuß sei. Seine Famille habe ein schweres Jahr der Trennung überstehen müssen. Merkel dankte ausdrücklich auch dem noch amtierenden Bundesaußenminister Sigmar Gabriel für dessen Bemühungen um die Freilassung des Journalisten.

Nach Angaben der “Welt” konnte Yücel mittlerweile das Gefängnis verlassen.