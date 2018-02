Gabriel - Yücel ist auf dem Weg zum Flughafen

Berlin (Reuters) - Der deutsche Journalist Deniz Yücel soll nach seiner Freilassung offensichtlich bald die Türkei verlassen.

Er befinde sich auf dem Weg zu einem Istanbuler Flughafen, sagte Außenminister Sigmar Gabriel am Freitag auf einer Pressekonferenz in Berlin. Die türkische Justiz hatte den 44-Jährigen nach mehr als ein einjähriger Untersuchungshaft aus dem Gefängnis entlassen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm unter anderem Terrorpropaganda vor und hat in ihrer Anklageschrift eine Haftstrafe von bis zu 18 Jahren gefordert. Yücel hat die Vorwürfe wiederholt zurückgewiesen.