Merkel trifft türkischen Ministerpräsidenten in Berlin

Berlin (Reuters) - Der türkische Ministerpräsident Binali Yildirim wird heute (Donnerstag) zu Gesprächen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel in Berlin erwartet.

Ein Thema der Unterredung dürfte die Inhaftierung des deutschen Journalisten Deniz Yücel sein, der seit einem Jahr ohne Anklageschrift in der Türkei im Gefängnis sitzt. Nach dem Treffen mit Merkel wollen beide Politiker am Nachmittag vor die Presse treten. Yildirim hatte am Mittwoch in einem ARD-Interview gesagt, er hoffe, dass Yücel in kurzer Zeit freigelassen werde. Neben Yücel sitzen nach Angaben des Auswärtigen Amtes weitere fünf Deutsche aus politischen Gründen in türkischen Gefängnissen.

Die angespannten Beziehungen der beiden Nato-Partner hatten sich zuletzt verbessert, nachdem die Türkei mehrere Deutsche freigelassen hatte. Mitte Januar waren die Regierungskonsultationen beider Länder wieder aufgenommen worden.