Versicherer Talanx hebt Gewinnprognose an

Frankfurt (Reuters) - Deutschlands drittgrößter Versicherungskonzern Talanx wird für das laufende Jahr zuversichtlicher.

Vorstandschef Herbert Haas hob am Montag die Gewinnprognose um 50 Millionen auf 850 Millionen Euro an, wie der Konzern in Hannover mitteilte. Von Reuters befragte Analysten hatten schon bisher im Schnitt mit 845 Millionen Euro gerechnet. Im zweiten Quartal lag das Konzernergebnis mit 225 (Vorjahr: 181) Millionen Euro im Rahmen der Erwartungen von Experten.

Die Bruttoprämien sollen in diesem Jahr währungsbereinigt um mehr als vier Prozent wachsen; bisher hatte sich Talanx nur ein Plus von einem Prozent zugetraut. Vor allem in der Schaden-Rückversicherung bei der Tochter Hannover Rück und im inländischen Schaden- und Unfall-Geschäft mit Privat- und Firmenkunden laufe es besser als gedacht, erklärte Talanx.