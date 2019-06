Chemie-Gewerkschaft will 1000 Euro mehr für jeden Mitarbeiter

Members of Germany's energy and mining union IG BCE demonstrate against the government's plans for a so-called climate-change fee for older fossil-fuelled power plants, in Berlin April 25, 2015. REUTERS/Hannibal Hanschke

Hamburg (Reuters) - Die Chemiegewerkschaft IG BCE geht mit einem Bündel an Forderungen in die im Herbst anstehenden Tarifverhandlungen mit den Arbeitgebern.

Neben einer linearen Erhöhung der Löhne für die rund 580.000 Beschäftigten will die Gewerkschaft durchsetzen, dass die Arbeitgeber jährlich 1000 Euro auf ein tariflich abgesichertes persönliches “Zukunftskonto” einzahlen. Über das Geld sollen die Beschäftigten individuell verfügen können, etwa indem sie es in Freizeit umwandeln oder für die Altersvorsorge verwenden. Als weitere Forderung nannte die Gewerkschaft am Dienstag eine vom Arbeitgeber finanzierte Pflege-Zusatzversicherung. Eine solche Absicherung gibt es bereits beim Konsumgüterkonzern Henkel. Sie soll nun branchenweit eingeführt werden.

Mit dem Zukunftskonto komme die Gewerkschaft dem Wunsch vieler Beschäftigter nach einer mehr an Lebensphasen orientierten Gestaltung ihrer Arbeitszeit nach, erläuterte Tarifvorstand Ralf Sikorski. Diesen Trend gibt es auch in anderen Branchen, etwa in der Metall- und Elektroindustrie. Neben einzelnen freien Tagen soll der Betrag in der Chemieindustrie auch zur Finanzierung von Sabbaticals angespart werden können. Diese Forderung sieht die IG BCE auch als Beitrag, um bei dem allgemein grassierenden Fachkräftemangel die Attraktivität der Chemiebranche zu steigern. Außerdem will die IG BCE mit den Arbeitgebern eine Qualifizierungsoffensive vereinbaren, um die Beschäftigten für den digitalen Wandel fit zu machen.

Sikorski sagte, die Konjunktur sei zwar schwächer als in den vergangenen Jahren. “Aber Abschwung ist noch keine Krise.” Der Verteilungsspielraum in der Chemiebranche reiche aus, um die Einkommensverbesserungen zu finanzieren. Das Gesamtvolumen ihrer Forderungen bezifferte die Gewerkschaft nicht. Die Gespräche mit den Arbeitgebern sollen Ende September in den einzelnen Tarifbezirken starten, bevor am 21. Oktober erstmals zentral verhandelt wird. In der letzten Tarifrunde hatten Arbeitgeber und IG BCE im Schnitt Einkommenserhöhungen im Gesamtvolumen von 4,6 Prozent für 15 Monate vereinbart.