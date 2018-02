Verdi und Condor über Tariferhöhung einig

Frankfurt (Reuters) - Der Ferienflieger Condor hat mit der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi für rund 3000 Beschäftigte in Deutschland eine Tarifeinigung über drei Jahre Laufzeit erzielt.

Die Beschäftigten am Boden, in der Kabine und der Technik erhalten ab 1. Januar 3,3 Prozent mehr Geld, wie Verdi am Freitag mitteilte. Im März gebe es eine Einmalzahlung über 500 Euro. Zum 1. Mai 2019 steigen die Gehälter um weitere 3,3 Prozent. In der dritten Stufe ab 1. März werden die Monatsgehälter um 100 Euro angehoben. Condor gehört zum Reisekonzern Thomas Cook.