Gewerkschaften sehen Tarifgespräche in schwerem Fahrwasser

Potsdam (Reuters) - Die Tarifverhandlungen für die mehr als zwei Millionen Beschäftigten des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen gestalten sich offenbar schwierig.

German public sector workers union Verdi leader Frank Bsirske attends a strike at the airport in demand for higher wages in Frankfurt, Germany April 10, 2018. REUTERS/Kai Pfaffenbach

“Es gibt Komplikationen”, sagte Verdi-Chef Frank Bsirske am Montag in Potsdam. Die Stimmung sei “mäßig” und es gebe noch viel zu tun. Man müsse nun sehen, wie man die Schwierigkeiten bewältige. Nach Sitzungen von Arbeitsgruppen kam am Mittag wieder die Spitzengruppe zusammen, der auch Bundesinnenminister Horst Seehofer angehört. Die Verhandlungen werden voraussichtlich bis Dienstag dauern.

Nach einer von massiven Warnstreiks begleiteten mehrwöchigen Pause waren die Tarifverhandlungen am Sonntagmittag in die dritte Runde gegangen. Verdi und der Beamtenbund dbb fordern sechs Prozent mehr Lohn bei einer Laufzeit von zwölf Monaten, mindestens aber 200 Euro pro Monat. Auszubildende und Praktikanten sollen 100 Euro mehr erhalten. Außerdem fordern die Gewerkschaften eine Pflicht zur Übernahme der Auszubildenden.

Im Falle eines Scheiterns drohen massive reguläre Streiks bei Stadtverwaltungen, Müllabfuhren, Kitas, Krankenhäusern sowie im öffentlichen Nahverkehr und an Flughäfen. Bereits vergangene Woche waren rund 150.000 Beschäftigte dem Aufruf zu Warnstreiks gefolgt.

Seehofer hatte sich zu Beginn der Gespräche optimistisch gezeigt und sein Interesse an einem zügigen Abschluss in dieser Runde betont. Zudem hatte er erklärt, dass die Beschäftigten an der guten wirtschaftlichen Situation in Deutschland teilhaben sollten. Die Arbeitgeberseite werde “zum geeigneten Zeitpunkt” ein Angebot vorlegen.

Am Sonntagabend hatten Verdi, dbb, die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) und das Innenministerium in einer gemeinsamen Erklärung zwar von “Annäherungen in Einzelfragen” und “ersten Fortschritten” gesprochen. In der Höhe und der Struktur eines Abschlusses gebe es aber nach wie vor unterschiedliche Positionen. Ein Abschluss am Montag wird in Verhandlungskreisen daher eher für unwahrscheinlich gehalten.

Verhandelt wird zunächst für die rund 2,3 Millionen Tarifbeschäftigten. Die Gewerkschaften wollen aber, dass das Verhandlungsergebnis wie üblich auf die 344.000 Beamten, Richter und Soldaten sowie die 182.000 Versorgungsempfänger übertragen wird.

Laut Innenministerium würde die Umsetzung der Gewerkschaftsforderungen mitsamt einer Übertragung auf die Beamten im Bundeshaushalt mit mehr als zwei Milliarden Euro zu Buche schlagen. Die VKA rechnet für die Kommunen mit Mehrkosten von 6,5 Milliarden Euro. Die Berechnungen von Verdi liegen leicht darunter.