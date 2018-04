Verdi-Warnstreiks legen Flughäfen lahm und sorgen für Staus

Berlin/Frankfurt/Düsseldorf (Reuters) - Im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes weitet die Gewerkschaft Verdi ihre Warnstreiks aus und trifft damit vor allem Flugreisende und Pendler.

Members of German public sector workers union Verdi stage a strike at the airport in demand for higher wages in Frankfurt, Germany April 10, 2018. Signs read "Today a warning strike" and "We are worth it". REUTERS/Kai Pfaffenbach

Hunderte Flüge wurden am Dienstag gestrichen, weil Beschäftigte beim Sicherheitsdienst oder die Flughafenfeuerwehren in den Ausstand traten. Zudem gab es lange Staus, weil etwa in Nordrhein-Westfalen der Nahverkehr bestreikt wurde. Auch Kitas, Kliniken und Sparkassen blieben in vielen Orten geschlossen, Mülltonnen wurden nicht geleert. Vor der nächsten Verhandlungsrunde am Wochenende rechtfertigte Verdi-Chef Frank Bsirske den erhöhten Druck auf die Arbeitgeber von Bund und Gemeinden: “Wann, wenn nicht jetzt kann es deutliche Sprünge nach oben für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer geben - auch im öffentlichen Dienst?”

Die Dienstleistungsgewerkschaft und der Beamtenbund dbb fordern für die 2,3 Millionen Staatsbeschäftigten sechs Prozent mehr Lohn und Gehalt bei zwölf Monaten Laufzeit, zumindest eine Erhöhung um 200 Euro im Monat. Bsirske sagte, die Konjunktur erlebe goldene Zeiten. “Von Feiertagsstimmung in der deutschen Wirtschaft ist die Rede.” An Aktionäre würden rekordverdächtige 46,5 Milliarden Euro ausgeschüttet und die Kommunen hätten im Vorjahr Überschüsse von 10,7 Milliarden Euro eingefahren. Es sei zwar klar, dass man letztlich nicht 100 Prozent der Forderung durchsetzen werde. Aber es müsse deutlich mehr für die Beschäftigten herausspringen als in den vergangenen Jahren. Beim Abschluss 2016 hatte es für die Beschäftigten von Bund und Kommunen in zwei Schritten 4,75 Prozent mehr Lohn gegeben.

“DANN STEHEN DIE ZEICHEN AUF KONFRONTATION”

Von Sonntag bis Dienstag wollen die Konfliktparteien in Potsdam ihre Gespräche fortsetzen. Bsirske zeigte sich zuversichtlich, dass Vernunft einkehre und man ernsthaft Kompromisse ausloten könne. Der Gewerkschaftschef betonte aber zugleich: “Wenn wir nach der dritten Verhandlungsrunde am selben Punkt stünden wie heute nach den ersten zwei Verhandlungsrunden, dann stehen die Zeichen auf Konfrontation.” Dann sei auch klar, “dass die Arbeitgeberseite die Konfrontation sucht”.

Die landesweiten Warnstreiks am Dienstag sorgten vor allem im bevölkerungsreichsten Bundesland NRW für Staus im Berufsverkehr. Der nordrhein-westfälische Mittelstandsverband BVMW kritisierte das “Chaos unter den Pendlern” als unverhältnismäßig. “Gerade die Streiks in den Kindertagesstätten und im ÖPNV treffen zielsicher die Mitte der Gesellschaft, Erwerbstätige und junge Familien.”

An vielen Flughäfen wurden Flüge gestrichen - am größten deutschen Airport in Frankfurt rund 660 von 1441 geplanten Starts und Landungen. Allein die Lufthansa hatte angekündigt, mehr als 800 Flüge zu annullieren und damit über die Hälfte der geplanten Verbindungen. Betroffen sind rund 90.000 Passagiere. Weitere Arbeitsniederlegungen gab es in München, Köln/Bonn und Bremen. Wegen innerdeutscher Verbindungen kam es auch zu Ausfällen etwa in Hamburg, Düsseldorf oder Hannover. Hauptgrund war, dass Beschäftigte beim Sicherheitsdienst keine oder weniger Personenkontrollen machten. In Köln/Bonn waren vormittags keine Starts und Landungen möglich, da die Flughafenfeuerwehr mehrere Stunden streikte.

Kritik kam vom Flughafenverband ADV: “Ein sogenannter Warnstreik, der gleich zu wirtschaftlichen Millionenschäden bei Airlines und Flughäfen, langen Wartezeiten und massiven Flugausfällen führt, lässt jede Verhältnismäßigkeit vermissen.” Viele Passagiere mussten kurzfristig umbuchen oder auf die Bahn umsteigen - wie Jana Gläser, die von Frankfurt über Berlin nach Miami fliegen wollte. “Hoffentlich klappt das alles.” Blair Stuart war zehn Stunden unterwegs und musste vier Züge nehmen, um von Amsterdam nach Frankfurt zu kommen. Dort wartet sein Flieger nach Übersee. “Ich muss für die Beerdigung meiner Mutter nach Westkanada.” Viele gestrandete Passagiere äußerten sich genervt über Verspätungen und Flugstreichungen. “Die Streiks treffen mich zu oft”, sagte Roswitha Karl. “Erst haben die Piloten gestreikt, dann das Bodenpersonal, dann das Sicherheitspersonal. Inzwischen ist es Glücksache.”