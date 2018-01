IG Metall nimmt mit Streiks bayerische Autobauer ins Visier

München (Reuters) - Die IG Metall will mit ihren Warnstreiks am Freitag vor allem die bayerischen Autobauer BMW und Audi treffen.

A worker mounts the logo on a rim at the serial production BMW i3 electric car in the BMW factory in Leipzig September 18, 2013. REUTERS/Fabrizio Bensch (GERMANY - Tags: TRANSPORT) - BM2E99I16H701

Bei BMW solle die Belegschaft in drei der vier großen Werke in Dingolfing, Landshut und Regensburg zeitweise in den Ausstand treten, kündigte die Gewerkschaft an. Bei Audi in Ingolstadt trat nach Angaben der IG Metall bereits die Spätschicht um Mitternacht in den Warnstreik. “Es wird auch zu Produktionsausfällen kommen”, sagte IG-Metall-Bezirksleiter Jürgen Wechsler. “Der Warnstreik-Motor läuft jetzt bei den Autoherstellern warm.” Insgesamt rief die Gewerkschaft in 62 Betrieben zu Arbeitsniederlegungen und Kundgebungen auf.

Am Donnerstag hatte die IG Metall allein in Bayern mehr als 20.000 Teilnehmer an den Warnstreiks gezählt, darunter war auch das BMW-Werk Regensburg. Die nächste Verhandlungsrunde für den Freistaat steht am kommenden Montag (15. Januar) an.