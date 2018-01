IG Metall ruft zu ganztägigen Warnstreiks auch bei Ford auf

Düsseldorf (Reuters) - Im Tarifkonflikt der Metall- und Elektroindustrie ruft die IG Metall in Nordrhein-Westfalen unter anderem bei den Kölner Werken des Automobilherstellers Ford zu ganztägigen Warnstreiks auf.

Die Warnstreiks sollten einen Querschnitt aller Betriebe und Betriebsgrößen treffen, sagte der Chef der IG Metall NRW, Knut Giesler, am Montag auf einer Pressekonferenz in Düsseldorf. Weitere Namen von Unternehmen nannte er nicht. Auch zum genauen Zeitpunkt wollte er sich nicht äußern. Dies werde die Gewerkschaft so früh wie nötig und so spät wie möglich mitteilen. Die ersten 24-Stundenstreiks sollen in NRW am späten Dienstagabend beginnen und die letzten Freitagabend ende. “Das klare Ziel ist, dass die Produktion ruht.”