IG Metall macht mit Warnstreiks Druck auf Arbeitgeber

Düsseldorf (Reuters) - Die IG Metall unterstreicht mit einer Welle von Warnstreiks ihre Forderung nach sechs Prozent mehr Lohn und befristeten Arbeitszeitverkürzungen in der deutschen Metall- und Elektroindustrie.

IG Metall union members demonstrate in front of the Chancellery in Berlin, Germany, April 11, 2016. The text on placard reads 'Steel is the future'. REUTERS/Hannibal Hanschke

In Nordrhein-Westfalen trat am Montag der IG Metall zufolge zunächst die Nachtschicht in einem Werk des Automobil-Zulieferers Kirchoff in den Ausstand. “Die gesamte Schicht hat sich beteiligt, es war ein guter Auftakt”, sagte eine Vertreterin der Gewerkschaft. Kirchoff-Chef Arndt Kirchhoff verhandelt für die Arbeitgeber in Nordrhein-Westfalen über einen neuen Tarifvertrag. Auch in einem Werk des Landmaschinenherstellers Claas legten die Beschäftigten am Morgen die Arbeit nieder, zahlreiche weitere Betriebe sollen folgen. “Die Arbeitgeber haben diese Warnstreiks mit ihrem bisherigen Verhalten am Verhandlungstisch provoziert”, betonte der Verhandlungsleiter der Gewerkschaft in NRW, Knut Giesler.

Die Arbeitgeber bieten bislang zwei Prozent an und fordern ihrerseits die Möglichkeit, künftig mehr Beschäftigte länger als 35 Wochenstunden arbeiten zu lassen. Die Verhandlungen in den Tarifbezirken der größten deutschen Industriebranche mit ihren rund 3,9 Millionen Beschäftigten gehen am Donnerstag in Baden-Württemberg weiter. In anderen Bundesländern treffen sich die Tarifparteien ab dem 15. Januar. Die Gewerkschaft will die Warnstreiks im Laufe der Woche massiv ausweiten.