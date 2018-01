Zehntausende Metaller streiken für Lohnerhöhungen

Hamburg (Reuters) - Im Tarifstreit der Metall- und Elektroindustrie haben mehrere zehntausend Beschäftigte am Dienstag vorübergehend die Arbeit niedergelegt.

Employees of John Deere Europe and members of German industrial metal workers union IG Metall (IGM) protest at the John Deere factory in Mannheim, Germany, January 9, 2018. REUTERS/Ralph Orlowski

Allein in Nordrhein-Westfalen beteiligten sich nach Angaben der IG Metall Belegschaften von mehr als 140 Betrieben an befristeten Ausständen, zogen mit Trillerpfeifen, roten Gewerkschaftskappen und Transparenten vor die Werkstore und nahmen an Kundgebungen teil. Auch in Bayern, Ostdeutschland sowie in der Mittelgruppe aus Hessen, Thüringen und dem Saarland beteiligten sich Beschäftigte zahlreicher Unternehmen zu Warnstreiks, um den Druck für ihre Forderungen zu erhöhen.

Für Mittwoch kündigte die IG Metall in NRW an, die Ausstände mit gleicher Intensität flächendeckend fortzusetzen. Am Donnerstag wollen sich Arbeitgeber und Gewerkschaft im traditionellen Pilotbezirk Baden-Württemberg zur dritten Verhandlungsrunde treffen. In der kommenden Woche stehen dann in Bayern und NRW ebenfalls Gespräche an. Die IG Metall will für die bundesweit knapp vier Millionen Beschäftigten der Branche sechs Prozent höhere Löhne durchsetzen und fordert zudem einen individuellen Anspruch auf eine Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit auf bis zu 28 Stunden. Die Arbeitgeber boten zuletzt zwei Prozent mehr sowie eine Einmalzahlung.

Da die Positionen beider Seiten weit auseinander liegen, rechnen Experten nicht mit einer baldigen Einigung. Die Arbeitgeber lehnen vor allem die von der Gewerkschaft geforderten Zuschüsse für eine zeitweise Verkürzung der Wochenarbeitszeit strikt ab.[nL8N1P32EZ] Sollte sich dieser Streit nicht am Verhandlungstisch lösen lassen, erwägt der Arbeitgeberverband Gesamtmetall sogar, vor Gericht zu ziehen. Falls sich nächste Woche keine Annäherung abzeichnet, will die IG Metall bis Ende Januar zu ganztägigen Arbeitsniederlegungen greifen. Dann könnte sich der Tarifkonflikt zuspitzen.

AUTOZULIEFERER BESTREIKT

Ein Schwerpunkt der Warnstreiks am Dienstag war neben Nordhrein-Westfalen auch Bayern. Dort sollten sich 32 Betriebe an Arbeitsniederlegungen beteiligen. Allein in Schweinfurt waren mehrere Tausend Beschäftigte dazu aufgerufen. Betroffen waren nach Gewerkschaftsangaben die Automobilzulieferer Schaeffler, ZF, SKF und der Maschinenbauer Bosch Rexroth. In Nordrhein-Westfalen waren neben zahlreichen mittelständischen Unternehmen auch Industriekonzerne Ziel von Warnstreiks, darunter nach Angaben der IG Metall Siemens in Duisburg sowie Büros von ThyssenKrupp und Bosch Sicherheitssysteme im Rheinland. Siemens war auch in Berlin Ziel der IG Metall. Dort beteiligten sich den Angaben zufolge Beschäftigte des BMW-Werks sowie von Osram(OSRn.DE) und mehrerer Siemens-Werke an einer gemeinsamen Kundgebung mit 2000 Teilnehmern. In Sachsen zogen Mitarbeiter eines Betriebs von Continental zu einer Kundgebung vor das Werkstor.