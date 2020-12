Metaller ringen in Corona-Krise um Löhne und Jobs

A worker of German steel maker ThyssenKrupp AG uses a whistle in a warning strike organised by German union IG Metall for higher wages at the ThyssenKrupp steel Europe plant of Dortmund, Germany, February 4, 2019. REUTERS/Wolfgang Rattay

Düsseldorf (Reuters) - Mitten in der Corona-Krise haben IG Metall und die Arbeitgeber ihre Tarifverhandlungen für die rund 3,8 Millionen Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie aufgenommen.

Den Auftakt machten am Montag in Hamburg die IG Metall Küste und der Arbeitgeberverband Nordmetall. “Eine weitere Nullrunde wird es mit uns nicht geben”, sagte Daniel Friedrich, Bezirksleiter der IG Metall Küste: “Wir brauchen stattdessen ein Zukunftspaket, das für alle in der Branche passt.” Die Gewerkschaft verlangt bei einer Laufzeit von zwölf Monaten ein Volumen von vier Prozent mehr Geld für die Beschäftigten, um die Kaufkraft in der Krise zu stärken. Gleichzeitig soll Spielraum für Arbeitszeitverkürzungen geschaffen werden, um Jobs zu sichern - etwa in Form einer Vier-Tage-Woche. Nordmetall-Tarif-Verhandlungsleiterin Lena Ströbele begrüßte, dass die Gewerkschaft in ihre Forderung Elemente der Arbeitsplatz- und Zukunftssicherung einbeziehe. Spielraum für Entgelterhöhungen gebe es aber nicht.

“Mit Zukunftstarifverträgen sollen passgenaue betriebliche Lösungen gefunden werden, die Zusagen für Investitionen, Standorte, Beschäftigung und Qualifizierung enthalten”, hatte IG-Metall-Chef Jörg Hofmann angekündigt. In dieser Tarifrunde gehe es darum, wie Arbeitsplätze sicherer gemacht werden könnten, hatten die Arbeitgeber erklärt. Dies wolle man gemeinsam mit der Gewerkschaft angehen.

Die Tarifrunde fällt in eine Zeit, da die Geschäfte vieler Unternehmen wegen der Corona-Krise eingebrochen sind und sie sich gleichzeitig auf die Digitalisierung und den strengeren Klimaschutz umstellen müssen. Diese Transformation gefährdet nach Schätzungen der Gewerkschaft bis zu 250.000 Arbeitsplätze, viele davon in der Automobilindustrie, wo die IG Metall besonders viele Mitglieder hat. Eine Arbeitszeitverkürzung mit teilweisem Lohnausgleich betrachtet sie als Instrument, um in den Unternehmen so viele Beschäftigte wie möglich an Bord zu halten.