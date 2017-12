Tarifverdienste steigen im Sommerquartal deutlich langsamer

Berlin (Reuters) - Die Löhne von rund 17 Millionen tariflich Beschäftigten in Deutschland sind im Sommer wegen geringerer Sonderzahlungen vergleichsweise schwach gestiegen.

Two Euro coins are seen at the Money Service Austria company's headquarters in Vienna, Austria, November 16, 2017. REUTERS/Leonhard Foeger

Sie legten im dritten Quartal um durchschnittlich 1,4 Prozent zum Vorjahr zu, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte. Das ist der kleinste Zuwachs seit mehr als einem Jahr. Im zweiten Quartal hatte es ein Plus von 3,8 Prozent gegeben, im ersten von 2,8 Prozent. Die Statistiker erklärten die geringere Steigerung mit einem Sondereffekt: Im öffentlichen Dienst von Bund und Gemeinden gab es ein Jahr zuvor hohe Nachzahlungen, die diesmal wegfielen. Ohne diesen Effekt wären die Tarifverdienste mit 2,6 Prozent fast doppelt so stark gestiegen.

In den einzelnen Branchen fielen die Abschlüsse sehr unterschiedlich aus. Mit am stärksten erhöhten sich die Verdienste in der Tabakverarbeitung (+5,8 Prozent), im Bereich Kfz-Handel, Instandhaltung und Reparatur (+5,3) sowie bei Reisebüros, -veranstaltern und sonstigen Reservierungen (+ 3,4). Deutlich geringere Zuwächse gab es unter anderem im Metallgewerbe (+0,6) sowie im Sozialwesen (+0,5). In den Bereichen Wasserversorgung und Entsorgung (-1,2) sowie in der Energieversorgung (-0,9) schrumpften die Tarifverdienste sogar, da hier die vor einem Jahr geleisteten Nachzahlungen nicht mehr gewährt wurden.

Für rund 9,7 Millionen Beschäftigte verhandeln die DGB-Gewerkschaften 2018 einer Übersicht des WSI-Instituts zufolge über mehr Geld. Die größten Branchen sind die Metaller mit rund 3,9 Millionen Beschäftigten, der öffentliche Dienst von Bund und Gemeinden (2,5 Millionen), das Bauhauptgewerbe (700.000) und die Chemische Industrie (530.000).