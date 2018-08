Festnahme - Russischer Staatsbürger plante offenbar Anschlag

Berlin (Reuters) - Die deutschen Sicherheitsbehörden haben am Mittwoch einen russischen Staatsbürger in seiner Berliner Wohnung festgenommen, der einen Terroranschlag in Deutschland geplant haben soll.

Der 31-jährige Mann wurde nach Angaben der federführenden Bundesanwaltschaft unter dem “Verdacht der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat und der Vorbereitung eines Explosionsverbrechens” in Haft genommen. Sein Name wurde mit Magomed-Ali C. angegeben. Er wurde als “radikal-islamisch gesinnt” eingestuft. Der Russe soll am Donnerstag dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs vorgeführt werden.

An der Festnahme waren nach Angaben der Bundesanwaltschaft neben der Spezialeinheit GSG 9 Beamte des Bundeskriminalamtes und des Berliner Landeskriminalamts beteiligt. Die Vorwürfe gegen den Mann gehen auf das Jahr 2016 zurück. Im Oktober dieses Jahres soll er in seiner Wohnung eine größere Menge TATP-Sprengsstoff verwahrt haben. Damit wollte der Mann nach Darstellung der Ermittler gemeinsam mit einem in Frankreich inhaftierten Komplizen einen Sprengsatz herstellen. Dieser sollte zu einem nicht bekannten Zeitpunkt irgendwo in Deutschland gezündet werden und eine möglichst große Zahl von Menschen töten. Die Anschlagsvorbereitungen der beiden Verdächtigen konnten aber von der Polizei unterbunden werden.

Die Festnahme soll nun unter anderem klären, wo der damals in der Wohnung von Magomed-Ali C. entdeckte Sprengstoff geblieben ist.