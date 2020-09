Springer - Tesla-Chef Musk kommt zur Preisverleihung nach Deutschland

FILE PHOTO: SpaceX owner and Tesla CEO Elon Musk arrives on the red carpet for the automobile awards "Das Goldene Lenkrad" (The golden steering wheel) given by a German newspaper in Berlin, Germany, November 12, 2019. REUTERS/Hannibal Hanschke/File Photo

Berlin (Reuters) - Tesla-Chef Elon Musk kommt schon bald wieder nach Deutschland.

Der zuletzt von Politik und Wirtschaft wegen seiner Investitionen in Deutschland stark hofierte Pionier der Elektro-Autos erhält den Axel Springer Award, wie das Berliner Medienhaus am Montag mitteilte. Eine Konzernsprecherin fügte hinzu, nach derzeitiger Planung werde der Manager die Auszeichnung am 1. Dezember in Berlin persönlich entgegennehmen. Mit Erfindergeist und Innovationskraft habe Musk gleich mehrere Branchen revolutioniert, von Elektrofahrzeugen und Batteriespeichern bis zur Raumfahrt, erklärte Springer-Chef Mathias Döpfner. Der ideelle Preis ging in der Vergangenheit unter anderem an Facebook-Chef Mark Zuckerberg und Amazon-Chef Jeff Bezos.