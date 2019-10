Altmaier - Prüfung von Thomas-Cook-Kredit besonders schwierig

German Economy Minister Peter Altmaier attends a joint news conference after a meeting in Paris, France, September 19, 2019. REUTERS/Gonzalo Fuentes

Berlin (Reuters) - Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hat die Prüfung eines Kredits für die Deutschland-Tochter des insolventen Reiseveranstalters Thomas Cook als kompliziert bezeichnet.

“In diesem konkreten Fall ist es eine besonders schwierige Situation”, sagte der CDU-Politiker am Dienstag in Berlin ohne Einzelheiten zu nennen. Die Prüfung laufe, dabei seien verschiedene Vorschriften wie etwa die Bundeshaushaltsordnung zu beachten. Er sei froh, dass man bei der Fluggesellschaft Condor, die infolge der Thomas-Cook-Insolvenz in Schwierigkeiten geraten war, mit dem Überbrückungskredit eine schnelle Lösung gefunden habe.