Thyssenkrupp-Chefin verspricht Wende nach Elevator-Verkauf

REUTERS/Michaela Rehle

Bochum (Reuters) - Thyssenkrupp-Chefin Martina Merz will den Verkauf der Aufzugssparte in wenigen Wochen abschließen und mit den erwarteten Milliardeneinnahmen den kriselnden Konzern zurück in die Spur bringen.

“Im Augenblick haben wir kaum finanziellen Spielraum”, sagte die Managerin am Freitag auf der Hauptversammlung in Bochum laut Redetext. “Mit der Elevator-Transaktion drücken wir also den ‘Reset-Knopf’ für unsere Bilanz. Unsere Erwartung ist, dass Thyssenkrupp nach dem damit ermöglichten Umbau wieder ein solide aufgestelltes Unternehmen ist.” Bis Ende Februar solle eine Entscheidung fallen. Thyssenkrupp halte sich weiter die Optionen Börsengang, Teil- und Vollverkauf offen.

Für die Aufzugssparte sind mehrere Bieter im Rennen. Neben Konsortien aus Finanzinvestoren gehört der finnische Konkurrent Kone im Bunde mit CVC dazu. Das Interesse sei groß, sagte Merz. Nach einer ersten Sichtung gehe Thyssenkrupp davon aus, dass die Investoren den Wert von über 15 Milliarden Euro bestätigen.