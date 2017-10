Thyssen-Stahlkocher fordern von Landesregierung Einsatz für Jobs

Thyssenkrupp steel workers carry a placard showing Heinrich Hiesinger, chief executive of ThyssenKrupp AG, during a protest rally in Bochum, Germany, September 22, 2017 against the planned combination of the group's European steel operations with those of Tata Steel . REUTERS/Wolfgang Rattay

Düsseldorf (Reuters) - Arbeitnehmer-Vertreter der Thyssenkrupp-Stahlsparte haben an den nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet appelliert, sich für Stahlwerke und Arbeitsplätze zu engagieren.

“Herr Laschet, wir fordern Sie auf, sich zur Sicherung unserer Standorte und unserer Arbeitsplätze sowie zur Zukunft des Stahlbereichs in NRW zu bekennen und dafür einzusetzen”, hieß es in einem am Mittwoch vorgelegten offenen Brief von Vertretern der Gewerkschaft IG Metall an den Thyssenkrupp-Stahlstandorten. Die von Thyssenkrupp angestrebte Zusammenlegung des Stahlgeschäfts mit dem indischen Konkurrenten Tata betrachteten die Arbeitnehmer “mit großer Sorge”. Eine Konsolidierung sei nicht notwendig, ein Festhalten an den Plänen von Seiten des Thyssenkrupp-Managements mache keinen Sinn.

Thyssenkrupp-Chef Heinrich Hiesinger will die Stahlgeschäfte der beiden Unternehmen zum zweitgrößten Stahlkonzern Europas nach ArcelorMittal verschmelzen. Gegen den Zusammenschluss hatten Tausende von Thyssenkrupp-Stahlkochern demonstriert. Bei der Fusion sollen bis zu 4000 Jobs gestrichen werden, rund 2000 davon in Deutschland. Der fusionierte Konzern soll seinen Firmensitz zudem in den Niederlanden haben.

Der CDU-Politiker Laschet hatte erst in der vergangenen Woche deutlich gemacht, dass die schwarz-gelbe Landesregierung sich nicht aktiv in die Beschlüsse um Firmensitz und Mitbestimmung einschalten wolle. Sie sei zwar für einen Erhalt von Standorten, der Mitbestimmung und einen Firmensitz in Duisburg. “Die Entscheidung wird aber das Unternehmen fällen”, sagte Laschet weiter. NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) hatte bereits Vorteile einer Fusion mit Tata Steel hervorgehoben.