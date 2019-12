Thyssenkrupp hübscht vor Elevator-Verkauf die Braut auf

FILE PHOTO: General view of the ThyssenKrupp steel Europe plant in Duisburg, Germany, December 3, 2019. REUTERS/Leon Kuegeler/File Photo

Düsseldorf (Reuters) - Der kriselnde Thyssenkrupp-Konzern rührt vor dem Verkauf oder Börsengang der Aufzugssparte noch einmal kräftig die Werbetrommel.

Das Geschäft solle profitabler, die Kosten gesenkt und das margenstarke Servicegeschäft ausgebaut werden, teilte der Konzern anlässlich einer Investorenkonferenz am Mittwoch in London mit. Die operative Umsatzrendite (bereinigte Ebit-Marge) soll im Geschäftsjahr 2020/21 auf 11,5 bis 13,0 Prozent steigen. Im vergangenen Geschäftsjahr hatte sie 11,4 Prozent betragen. Die Verwaltung der Sparte soll schlanker aufgestellt und die Kosten in den nächsten Jahren um 80 Millionen Euro gesenkt werden. Der Konzern will die lukrative Sparte ganz oder in Teilen verkaufen oder an die Börse bringen. Die Entscheidung solle im ersten Quartal 2020 fallen, bekräftigte das Management am Mittwoch.

“Wie attraktiv unser Elevator-Geschäft ist, zeigen die ersten indikativen Angebote von Finanz- und strategischen Investoren im Rahmen des laufenden Verkaufsprozesses”, betonte Konzern-Finanzchef Johannes Dietsch. “Am Ende werden wir uns für die Option entscheiden, die für den Konzern, seine Aktionäre, Kunden und Mitarbeiter, aber auch für das Aufzuggeschäft das Beste ist.” Experten haben den Wert von Thyssenkrupp Elevator auf über 15 Milliarden Euro geschätzt. Im Rennen sind nach Reuters-Informationen unter anderem der finnische Konkurrent Kone und eine Reihe von Finanzinvestoren.