Urlaub in Deutschland boomt - Rekord bei Übernachtungen

Berlin (Reuters) - Deutschland wird für Reisende immer beliebter.

Die Zahl der Übernachtungen in- und ausländischer Gäste stieg im vergangenen Jahr um drei Prozent auf 459,6 Millionen, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte. Damit legte sie zum achten Mal in Folge zu und erreichte einen neuen Rekordwert.

Dabei machen immer mehr Deutsche Urlaub in der Heimat. Die Zahl der Übernachtungen kletterte hier um drei Prozent auf 375,7 Millionen. Aber auch Touristen aus dem Ausland zieht es verstärkt in die Regionen zwischen Sylt und Zugspitze. Hier nahm die Zahl der Übernachtungen 2017 im Vergleich zum Vorjahr um vier Prozent auf 83,9 Millionen zu.