VW-Tochter Traton kooperiert mit US-Spezialist für autonome Lkw

Visitors stand at the booth of Volkswagen's truck unit Traton Group, former Volkswagen Truck & Bus AG, in Hanover, Germany September 19, 2018. REUTERS/Fabian Bimmer

Hamburg (Reuters) - Die Volkswagen-Nutzfahrzeugtochter Traton treibt die Entwicklung selbstfahrender Fahrzeuge voran und beteiligt sich dazu an dem auf diese Technik spezialisierten US-Unternehmen TuSimple.

Traton und TuSimple hätten eine strategische Partnerschaft vereinbart, um autonom fahrende Lkw auf die Straße zu bringen, teilten beide Unternehmen am Mittwoch mit. Erste Fahrzeuge sollten auf einer Teststrecke zwischen Södertelje und Jönköping in Schweden den Betrieb aufnehmen. Im Rahmen der Partnerschaft übernehme Traton eine Minderheitsbeteiligung an TuSimple.