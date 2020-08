Staat stützt TUI erneut - 1,2 Milliarden Euro weitere Hilfen

The logo of Germany-based travel company TUI is seen on a travel agency in Paris, France, June 23, 2020. REUTERS/Charles Platiau

Berlin (Reuters) - Wegen des immer noch weitgehend brachliegenden Tourismusgeschäfts muss der Bund dem Reisekonzern TUI erneut massiv unter die Arme greifen.

Das Hannoveraner Unternehmen bekommt zu den bereits im April gewährten 1,8 Milliarden Euro Staatshilfen weitere 1,2 Milliarden Euro. “Das zusätzliche Stabilisierungspaket erlaubt uns, den Fokus auf das operative Geschäft zu legen und gleichzeitig die Neuausrichtung des Konzerns voranzutreiben”, sagte TUI-Chef Fritz Joussen am Mittwoch. TUI waren in der Corona-Krise wegen der weltweiten Reisebeschränkungen große Teile des Geschäfts komplett eingebrochen. Um gegenzusteuern will der Konzern bereits rund 8000 Stellen abbauen. Allein die Flotte der Airline Tuifly soll von 39 auf 17 Maschinen verkleinert werden.

Das Hilfspaket stelle “ausreichend Liquidität in einem volatilen Marktumfeld zur Verfügung”, erklärte TUI. Damit würden sowohl die touristische Saisonalität im Winter 2020/21 sowie weitere längerfristige Reisebeschränkungen und Beeinträchtigungen durch Covid-19 abgedeckt. “Aufgrund der Corona-Pandemie hat gerade die Reisebranche mit nie dagewesenen Schwierigkeiten zu kämpfen”, erklärte das Bundeswirtschaftsministerium. “Mit dem heute vereinbarten Stabilitätspaket unterstützen wir den größten Reiseanbieter in Deutschland dabei, diese schwierige Zeit zu überbrücken.” Damit helfe man bei der Sicherung von Arbeitsplätzen in der Bundesrepublik und sichere Unternehmen und Beschäftigten eine Zukunftsperspektive. Die von der Corona-Krise ähnlich stark betroffene Lufthansa musste sogar mit neun Milliarden Euro gestützt werden.

An der Frankfurter Börse drehte die TUI-Aktie dank der Staatshilfen ins Plus und notierte am Nachmittag 2,5 Prozent höher. An der Londoner Börse legte das Papiere 5,5 Prozent zu.

Konkret besteht das TUI-Paket aus zwei Teilen: Die bisherige Kreditlinie bei der staatlichen Bankengruppe KfW von 1,8 Milliarden Euro wird um 1,05 Milliarden Euro aufgestockt. Zudem begibt TUI eine zunächst über sechs Jahre laufende Wandelanleihe von 150 Millionen Euro an den staatlichen Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF). Hier gibt es die Option, dass der Bund - bei vollständiger Wandlung - künftig bis zu neun Prozent an TUI hält. Ferner müssen die Gläubiger einer im Oktober 2021 fälligen Anleihe auf eine Begrenzung der Verschuldung der TUI verzichten. Beide Bedingungen sowie weitere formelle Voraussetzungen müssten bis zum 30. September 2020 erfüllt sein, erläuterte TUI. Damit verfüge man nun insgesamt über Barmittel und Kreditlinien von 2,4 Milliarden Euro.

Joussen hatte jüngst in einem Interview betont, er rechne erst 2022 wieder mit einem “normalen Geschäft”. Wegen der Auszahlungen an Kunden aufgrund stornierter Reisen habe TUI während der Corona-Krise anfangs etwa 550 bis 650 Millionen Euro pro Monat verbrannt.