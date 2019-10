Scholz will ab 2020 reine Umweltanleihen anbieten

German Finance Minister Olaf Scholz holds a news conference on tax revenues in Berlin, Germany, October 30, 2019. REUTERS/Fabrizio Bensch

Berlin (Reuters) - Bundesfinanzminister Olaf Scholz will künftig verstärkt Umweltanleihen an den Markt bringen.

“Von nächstem Jahr an wollen wir auch solche Anleihen ausgeben, die ausschließlich in nachhaltige Projekte investiert werden, die etwa gut für das Klima sind. Die werden genauso verzinst wie die klassischen Bundesanleihen, sind aber öko”, sagte der SPD-Politiker der “Süddeutschen Zeitung”. Er habe sich in den Verhandlungen zum Klimapaket der Bundesregierung gegen die Idee gesperrt, Anleihen mit einem erhöhten Zinssatz auszugeben. Er lehne dies als “schlechtes Geschäft für die Steuerzahler” ab.

Konkret plant das Finanzministerium Zwillingsanleihen - also eine bewährte Anleihe und parallel ein Umweltpapier mit gleicher Laufzeit und Nominalverzinsung. Das Angebot soll dabei kurze und auch lange Laufzeiten abdecken und damit möglichst viele Investoren ansprechen, auch Pensionsfonds oder Versicherungen. “Der Bundesfinanzminister erwartet von der Umweltanleihe auch einen Impuls für den nachhaltigen Anleihenmarkt insgesamt”, hieß es in einer Mitteilung des Ministeriums. Die positive Entwicklung der vergangenen Jahre werde sich beschleunigen und mehr Kapital für nachhaltige Zwecke gewinnen.

Die finanzpolitische Sprecherin der Grünen, Lisa Paus, sagte, es komme jetzt auf die konkrete Ausgestaltung an. “Die Umweltanleihen sollten zusätzliche staatliche Investitionen in den Klimaschutz mobilisieren. Es war überfällig, dass nach Ländern wie den USA, China, Frankreich und Polen endlich auch die deutsche Bundesregierung auf den fahrenden Zug aufspringt.” Sie müsse nun auch mit voller Kraft EU-Pläne unterstützen, einheitliche Mindeststandards für nachhaltige Finanzprodukte zu schaffen.