Atempause im Flüchtlingsstreit von CDU und CSU

Berlin (Reuters) - Im Asylstreit der Schwesterparteien CDU und CSU zeichnet sich eine Atempause ab.

German Chancellor Angela Merkel talks to Interior Minister Horst Seehofer during a session of the lower house of parliament Bundestag in Berlin, Germany, March 21, 2018. REUTERS/Fabrizio Bensch

Die CSU besteht nicht mehr darauf, dass die umstrittene Zurückweisung von Flüchtlingen an der deutschen Grenze sofort umgesetzt wird, wie es aus der Vorstandssitzung der Partei am Montag in München hieß. Bundesinnenminister Horst Seehofer wolle in diesem Punkt schrittweise vorgehen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder sagte vor Beginn der Sitzung, die CSU werde Seehofers Konzept unterstützen, dessen Umsetzung sei aber Sache des Ministers. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann sagte, dies brauche Zeit. “Klar ist: Wir wollen das. Da kommt es jetzt nicht auf Stunden oder Tage an”, sagte der CSU-Politiker.

Die CSU besteht auf einen nationalen Alleingang, Bundeskanzlerin Angela Merkel auf eine europäische Lösung oder bilaterale Abkommen mit anderen EU-Staaten. Sollte die CSU nicht mehr auf die sofortige Umsetzung pochen, könnte Merkel das Thema beim EU-Gipfel Ende kommender Woche vorantreiben. “Die 14 Tage werden überbrückt”, sagte ein Teilnehmer der Sitzung der CSU-Spitze der Nachrichtenagentur Reuters. Eine zweite Person sagte, Seehofer wolle zunächst eine Zurückweisung von Personen mit Wiedereinreisesperre. Das sei eine Selbstverständlichkeit.

Im Ton bleibt die CSU hart. “Wir entscheiden heute, ob wir diesen Beschluss heute machen, über die entsprechende Umsetzung wird dann der Bundesinnenminister sagen, wie er sich das vorstellt”, sagte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder am Montag in München. “Wir sind davon überzeugt, dass es eine wichtige Aufgabe ist, eine Asylwende in Deutschland einzuleiten”, bekräftigte Söder. Für die CDU betonte Partei-Vize Armin Laschet, Merkel habe keinen Spielraum, auf die CSU zuzugehen: “Europäische Lösungen sind der einzige Weg, der akzeptabel ist.”

In Berlin kam parallel das Präsidium der CDU zu Beratungen zusammen. Etliche CDU-Ministerpräsidenten wie Volker Bouffier (Hessen) und Tobias Hans (Saarland) forderten die CSU auf, die Fraktionsgemeinschaft der Unionsparteien im Bundestag nicht aufs Spiel zu setzen. Geschlossenheit sei gerade vor einer Landtagswahl wichtig, sagte Hans zu Welt-TV in Anspielung auf die bayerische Landtagswahl im Herbst. Die Angst vor dem Verlust der absoluten Mehrheit wird in der CDU als Hauptmotiv für das Pochen der CSU auf eine Zurückweisung von Flüchtlingen an der deutschen Grenze gesehen.

DIFFERENZEN AUCH INNERHALB VON CSU UND CDU

Allerdings vertrat die CSU dabei keine einheitliche Haltung. So war zunächst nur die Zurückweisung von Asylbewerbern geplant, die in anderen Staaten auch einen Asylantrag gestellt haben - diese Zahl ist wesentlich kleiner. Jetzt geht es um alle, die in anderen Staaten registriert sind. Ohnehin wird derzeit nur über die 30 Prozent der Flüchtlinge gestritten, die überhaupt über die bayerisch-österreichische Grenze nach Deutschland kommen. Unter Experten ist umstritten, ob das Dublin-Abkommen eine Zurückweisung an der Grenze zulässt, zumal die Flüchtlinge nicht in Österreich, sondern meist in Italien oder Griechenland registriert sind.

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Laschet machte deutlich, dass sein Land den gewünschten bayerischen Weg nicht mitgehen werde. “Wir werden nicht akzeptieren, dass an der belgischen, niederländischen, auch französischen und luxemburgischen Westgrenze das Schengensystem aufgegeben und ausgesetzt wird.” Dafür werde er kämpfen. Hessens Ministerpräsident Bouffier forderte ein Einlenken der CSU. Niemand werde gewinnen, wenn die Fraktionsgemeinschaft im Bundestag zerbreche. SPD und Grüne warnten ebenso vor einer Staatskrise.

Aber auch die CDU tritt nicht einheitlich auf. So betonte der sachsen-anhaltische Ministerpräsident Reiner Haseloff am Montag, dass Seehofer als Innenminister geltendes Recht umsetzen müsse. Haseloff vertritt seit 2015 eine härtere Haltung in der Flüchtlingskrise als CDU-Chefin Merkel.

MERKEL VERHANDELT ÜBER RÜCKFÜHRUNGSABKOMMEN

Die Kanzlerin hatte in dem Streit angeboten, dass man abgelehnte Asylbewerber, die erneut einreisen wollten, zurückweisen könne. Sie will sich in den kommenden Tagen zudem mit anderen EU-Staaten um bi- oder multilaterale Rückführungsabkommen bemühen. Erst auf dieser Grundlage könne man in anderen EU-Staaten registrierte Flüchtlinge zurückweisen.

Am Abend empfängt Merkel den italienischen Ministerpräsidenten Giuseppe Conte, am Dienstag Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Die CDU-Spitze wehrt sich sowohl gegen eine CSU-Forderung, sofort mit den Rückführungen zu beginnen als auch gegen ein Ultimatum, dass Zurückweisungen sofort nach dem EU-Gipfel am 28. Und 29. Juni beginnen sollten, falls es bis dahin keine Lösungen auf europäischer Ebene gebe. Merkel hatte betont, dass sie nicht unilateral, unabgestimmt und zulasten Dritter in der EU handeln werde.

Solche Abkommen fallen eigentlich in die Zuständigkeit eines Innenministers. Seehofers Vorgänger Thomas de Maizière hatte etwa Rückführungsabkommen mit nordafrikanischen Ländern ausgehandelt. Seehofer hatte jedoch auch nicht am EU-Rat der Innenminister in Brüssel teilgenommen.