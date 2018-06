Seehofer demonstriert in Streit mit Merkel Härte

Berlin (Reuters) - Im Streit mit Bundeskanzlerin Angela Merkel über den Kurs in der Flüchtlingspolitik rückt Bundesinnenminister Horst Seehofer keinen Millimeter von seiner Haltung ab.

German Chancellor Angela Merkel and German Interior minister Horst Seehofer attend an event to commemorate victims of displacement in Berlin, Germany, June 20 2018. REUTERS/Hannibal Hanschke

“Wenn es keine europäische Lösung gibt, werden wir national handeln müssen”, sagte der CSU-Chef der “Passauer Neuen Presse” vom Freitag. “Wir haben drei Jahre lang geredet, jetzt ist die Zeit für Entscheidungen.” Der CDU-Politiker und schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther warf der CSU vor, die Union nach rechts rücken zu wollen. Die SPD-Vorsitzende Andrea Nahles appellierte an CDU und CSU, ihren Streit beizulegen. Sie sei nicht bereit, diese “Mätzchen” noch weiter mitzumachen.

Seehofer bekräftigte, es müsse vermieden werden, dass Menschen nach Deutschland kämen, die schon in einem anderen EU-Land einen Asylantrag gestellt hätten. In dieser Zielsetzung stimme er mit der Kanzlerin überein. Merkel setzt aber auf eine europäische Lösung. Mit Blick auf die von ihr angekündigten Gespräche mit anderen EU-Staaten sagte Seehofer: “Wenn eine wirkungsgleiche europäische Lösung gelingt, brauchen wir keine nationale. Wenn nicht, bin ich entschlossen zu handeln.”

CDU-Chefin Merkel steht unter dem Druck der CSU, bis Ende nächster Woche bilaterale Lösungen für geordnete Zurückweisungen auszuhandeln. Gelingt ihr dies nicht, will Seehofer bereits in anderen EU-Staaten registrierte Asylsuchende gegen Merkels Willen an den Grenzen abweisen. Merkel hat für den Fall indirekt mit Seehofers Entlassung gedroht. Seehofer zeigte sich darüber erzürnt: “Wenn man mit dieser Begründung einen Minister entließe, der sich um die Sicherheit und Ordnung seines Landes sorgt und kümmert, wäre das eine weltweite Uraufführung. Wo sind wir denn?”.

EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker hat nun für Sonntag zu einem Sondertreffen mehrerer EU-Staaten nach Brüssel eingeladen. Zu dem kleinen EU-Gipfel werden neben Merkel auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte sowie die Regierungschefs von Österreich, Griechenland, Spanien, Malta, Bulgarien, Belgien und den Niederlanden erwartet. Am Donnerstag und Freitag nächster Woche treffen sich dann die 28 EU-Staats- und Regierungschefs zu einem regulären Gipfel in Brüssel. Dazwischen tagen am Dienstag die Spitzen von CDU, CSU und SPD in ihrem Koalitionsausschuss.

SEEHOFER: ICH HABE DIE EUROPÄISCHE UNION “WACHGEKÜSST”

“Ich bin froh, dass ich die Europäische Union wachgeküsst habe”, sagte Seehofer. Innerhalb von einer Woche gebe es plötzlich in Europa die Bereitschaft, sich zusammenzusetzen und die Probleme zu lösen. Er betonte zugleich, bei seinem bisher nicht veröffentlichten Masterplan habe Merkel mit 62 1/2 von 63 Punkten kein Problem. Beim ausstehenden halben Punkt zum Thema Zurückweisungen sei “aus einer Mickey Maus ein Monster” gemacht worden. Seehofer betonte: “Ich lasse mir meinen Plan nicht zusammenstreichen. Das kommt nicht in Frage.”

Merkel hielt sich am Freitag zu Gesprächen im Libanon auf, das mehr als 1,2 Millionen syrische Flüchtlinge aufgenommen hat. Am Donnerstag hatte sie bei einem Besuch in Ammann bereits Jordanien zusätzliche Hilfsgelder zugesagt, um dem Land bei der Versorgung der dort gestrandeten rund eine Million Flüchtlingen zu helfen.

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Günther warf der CSU im Deutschlandfunk vor, die deutsche Verhandlungsposition in Europa massiv geschwächt zu haben. “In Wahrheit geht`s im Moment ja auch überhaupt nicht um das Thema Grenzabweisung, sondern in Wahrheit will die CSU eine Verschiebung der Position der Union weit nach rechts, gegen Europa.” Im Oktober sind bayerische Landtagswahlen, Umfragen zufolge droht die CSU ihre absolute Mehrheit zu verlieren. Die AfD dürfte zudem erstmals in den Münchner Landtag einziehen.

Der CDU-Außenexperte Norbert Röttgen warnte im ZDF, ein nationaler Alleingang sei keine Lösung. Das Problem sei nur mit einem “Minimum an innereuropäischer Solidarität” zu lösen. Er warnte zugleich vor einem Bruch des Bündnisses von CDU und CSU, das ein Stabilitätsanker in Deutschland seit 1949 sei. Diese “Erfolgs-Fraktionsgemeinschaft” dafür aufs Spiel zu setzen, dass an drei Grenzstellen in Bayern etwas überprüft werde und 800 Kilometer Grenze blieben offen, sei “überhaupt nicht mehr rational, und es ist überhaupt nicht verantwortlich”.

SPD-Partei- und Fraktionschefin Nahles zeigte sich sehr verärgert über die Art und Weise, “wie hier mit Deutschland gespielt wird, weil man offensichtlich Panik hat, dass man in Bayern die absolute Mehrheit verliert.” Im Unionsstreit gehe es gar nicht um die Sache, sondern um Machtkämpfe, Rivalitäten und “innerparteilichen Geländegewinn”. Ganz Deutschland und fast ganz Europa würden “in Geiselhaft genommen für diese Spielchen”.

Nach Erkenntnissen des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR sind in den vergangenen drei Tagen rund 220 Menschen vor der Küste Libyens bei dem Versuch ertrunken, über das Mittelmeer nach Europa zu gelangen..