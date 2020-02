Woche der (Vor-)Entscheidungen - Söder setzt CDU-Trio Leitplanken

Berlin (Reuters) - Noch bevor CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer ab Dienstag die drei potenziellen Kandidaten im Rennen um Parteivorsitz und Kanzlerkandidatur treffen wird, hat CSU-Chef Markus Söder entscheidende Leitplanken gesetzt.

Bavarian State Prime Minister and Christian Social Union (CSU) party leader Markus Soeder gives a news conference after a CSU board meeting in Munich, Germany, December 9, 2019. REUTERS/Michael Dalder

Mit zwei Auftritten am Montag und am Sonntagabend hat er Spekulationen einer schnellen Entscheidung über die Unions-Kanzlerkandidatur und letztlich auch einen schnellen Abgang von Kanzlerin Angela Merkel weggewischt. “Für uns ist klar, dass die Kanzlerkandidatur eigentlich erst Ende des Jahres, Anfang des nächsten Jahres Sinn macht”, sagte er am Montag in München. Am Sonntagabend hatte er in der ARD noch zwei andere Planken gesetzt: So müsse ein Kandidat für eine “progressive” Politik stehen und sich klar von Rechtsaußen abgrenzen. “Ich glaube auch, dass ein Bruch mit der Bundeskanzlerin nicht der Richtige ist”, sagte er.

Damit hat der CSU-Chef die Handlungsmöglichkeiten für das Kandidatentrio nach Einschätzung in CDU-Kreisen drastisch eingeschränkt. Und er hat der angeschlagenen CDU-Chefin den Rücken gestärkt. Denn die beiden Parteichefs, die in enger Abstimmung stehen, haben nun klar gemacht, dass das Duo den Prozess tatsächlich “von vorne” führen wollen.

DER ZEITPLAN

Plötzlich ist der Zeitdruck für eine Entscheidung über die Kanzlerkandidatur wieder gesunken. Dabei schienen sich die meisten CDU-Politiker und auch Medien schon einig zu sein, dass die Frage nun schnell geklärt werden müsse. Kramp-Karrenbauers Aussage wurde belächelt, dass man Ende des Jahres personell, inhaltlich und organisatorisch fürs Wahljahr aufgestellt sein müsse. Aber wenn sich die CSU verweigert, kann die Frage nicht geklärt werden. Söder sagte, die Gefahr sei viel zu groß, dass ein Unions-Kanzlerkandidat schon “verbrannt” sein könnte, bevor es überhaupt in die richtige Wahlkampfphase geht - die er erst 2021 sieht.

Die CSU hat dieses Umdenken auch in der CDU mit dem Trick erzwungen: Die CDU könne und solle zwar rasch die Frage des künftigen Parteivorsitzes klären. Aber beide Prozesse würden abgekoppelt. Den von Kramp-Karrenbauer gewünschten Automatismus “Parteivorsitz gleich Kanzlerkandidat” lehnt Söder ab. Denn andernfalls würde die CSU entscheidenden Einfluss auf das Verfahren verlieren. Zudem hält sich Söder damit letztlich auch eine eigene Kandidat gegen Jahresende offen.

TEAM STATT EINZELPERSON

Den drei potenziellen Kandidaten Friedrich Merz, Armin Laschet und Jens Spahn ist in den vergangenen Tagen intern sehr deutlich gemacht worden, dass niemand in der CDU Lust und Interesse an einem erneuten Schaulaufen wie 2018 hat - wenn man von der Jungen Union absieht. “Denn so sehr das Kandidatenrennen damals auch gelobt wurde - es hat die Partei eher gespalten als geeint”, meint ein Mitglied des Bundesvorstands. Das heißt aber, dass sich Merz, Spahn und Laschet hinter den Kulissen einig werden müssen, wer zurücksteckt. Und da sich nun kein neuer CDU-Chef mehr sicher sein kann, wirklich Kanzlerkandidat zu werden, muss jeder im Trio neu kalkulieren. Deshalb mahnte Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident und CDU-Vize Laschet vor allem zur Geschlossenheit. Deshalb betonte Gesundheitsminister Spahn am Sonntag, dass es ein “Team” geben müsse. Das Problem: Dafür müssten aber zwei der drei potenziellen Kandidaten ihre Ambitionen zurückschrauben.

KANZLERIN MERKEL

In CDU-Kreisen und auch Medien galt es schon als ausgemacht, dass die endgültige Dämmerung der Kanzlerschaft Angela Merkels angebrochen sei. Denn wenn es einen neuen CDU-Chef gebe und vor allem wenn dieser Merz heiße, sei eine Zusammenarbeit mit der Kanzlerin eigentlich kaum vorstellbar, lautete vergangene Woche die vorherrschende Meinung. Also müsse Merkel den Weg frei machen. In der CDU-Spitze und der CSU wird dies aber ganz anders gesehen.

Zum einen wird darauf verwiesen, dass bereits bei Kramp-Karrenbauer alle Spekulationen über einen Merkel-Rückzug ins Leere liefen. Die deutsche Verfassung sieht keinen einfachen Kanzlerwechsel vor. Und SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil hat gerade wieder deutlich gemacht, dass die SPD in dieser Legislaturperiode keinen anderen CDU-Politiker zum Regierungschef wählen würde. Die Folge eines Merkel-Rückzugs wären also sofortige Neuwahlen, weil niemand mehr an eine Jamaika-Koalition nur 20 Monate vor der regulären Bundestagswahl glaubt. Etliche CDU/CSU-Abgeordnete betonen hinter vorgehaltener Hand, dass sie bei einer nötigen Vertrauensabstimmung ohnehin nicht mitspielen würden.

Söder erinnerte zudem ebenso wie Kramp-Karrenbauer und auch Grünen-Chefin Annalena Baerbock an die europapolitische Verantwortung der CDU. Innerparteilich wird der Hinweis auf die am 1. Juli beginnende deutsche EU-Ratspräsidentschaft zwar gerne als “nicht so wichtig” weggewischt. Aber der CSU-Chef mahnte, dass sich Deutschland als größter EU-Staat solche Kleine-Karo-Debatten gar nicht leisten könne. Deshalb galt es am Montag nach den Söder-Interventionen in der Union wieder als wesentlich wahrscheinlicher, dass Merkel bis zur Bundestagswahl im September 2021 im Amt bleibt.