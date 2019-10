Fortum will in Gesprächen mit Uniper gemeinsame Pläne schmieden

A logo of German energy utility company Uniper SE is pictured in the company's headquarter in Duesseldorf, Germany, March 8, 2018. REUTERS/Thilo Schmuelgen

Düsseldorf (Reuters) - Der finnische Versorger Fortum will nach der angekündigten Übernahme der Mehrheit an Uniper in Gesprächen mit Management und Arbeitnehmervertretern des deutschen Versorgers Wege für eine gemeinsame Zukunft ausloten.

“Wir werden uns mit dem Uniper-Management an einen Tisch setzen und einen Plan entwickeln”, sagte Fortum-Chef Pekka Lundmark in einer Telefonkonferenz am Dienstag. Auch mit den Arbeitnehmer-Vertretern werde es Gespräche geben, kündigte er an. Fortum hatte sich zuvor nach langem Tauziehen den Zugriff auf die Mehrheit an Uniper gesichert. Uniper hatte sich zwei Jahre lang gegen eine Übernahme gestemmt, da der Düsseldorfer Versorger eine Zerschlagung befürchtet.

Ludmark betonte, dass Fortum in den nächsten zwei Jahren keinen Beherrschungs- oder Gewinnabführungsvertrag anstreben werde. Diese Frist gebe ausreichend Zeit, um die Lage zu beruhigen und gemeinsame Lösungen zu finden. Die Uniper-Übernahme biete Chancen für beide Unternehmen und ihre Mitarbeiter. Die neue Eigner-Struktur sorge für mehr Klarheit. Fortum strebe zudem auch in den Uniper-Aufsichtsrat und wolle dort als Mehrheitseigner angemessen vertreten sein.

Lundmark zeigte sich zuversichtlich, bis zum Ende des ersten Quartals 2020 die noch ausstehenden Genehmigungen aus den USA und Russland für die Übernahme der Mehrheit an Uniper zu erhalten. Bislang ist diese Fortum durch eine Regelung in Russland verwehrt. Dort betreiben die Deutschen mehrere Kraftwerke, wozu auch eine als strategisch wichtig betrachtete Anlage zur Trinkwasseraufbereitung gehört. Fortum habe ausführliche Gespräche mit den russischen Behörden geführt und sei optimistisch, eine Lösung zu finden, betonte Ludmark. Zu Details wolle er sich noch nicht äußern, da er der Entscheidung nicht vorgreifen wolle.