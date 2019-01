Energiekonzern Uniper warnt vor Kurzsichtigkeit bei Kohleausstieg

FILE PHOTO: Uniper's Scholven coal power plant is pictured in Gelsenkirchen, Germany, September 28, 2018. REUTERS/Thilo Schmuelgen/File Photo

Düsseldorf (Reuters) - Wenige Tage vor der erwarteten Empfehlung der Kohlekommission für einen Ausstiegsplan aus der Verstromung hat der Kraftwerksbetreiber Uniper vor übereiltem Aktionismus gewarnt.

“Ein Ausstieg Deutschlands aus der Kohle hätte erhebliche Konsequenzen für den gesamten europäischen Markt, denn Deutschland verfügt über ein Drittel der gesamten europäischen Kohlekraftwerkskapazität”, sagte Vorstandsmitglied Eckhard Rümmler am Freitag anlässlich einer Energiekonferenz in Berlin. “Deutschlands Exportüberschuss wird schmelzen wie Schokolade in der Sonne.” Spätestens 2023, wenn alle Kernkraftwerke abgeschaltet seien, werde Deutschland wieder Stromimporteur. Die deutsche wie die europäische Politik seien darauf schlecht vorbereitet.

“Hier muss schnell gehandelt werden. Dazu erwarten wir wenigstens zukunftsweisende Aussagen im Abschlussbericht der Kommission”, sagte der Manager der früheren E.ON-Kraftwerkstochter. Uniper betreibt eine Reihe von Kohlekraftwerken in Deutschland. Die von der Bundesregierung eingesetzte Kommission soll einen verbindlichen Fahrplan für einen Kohleausstieg vorlegen. Es wird erwartet, dass die Gründzüge auf dem nächsten Treffen am 25. Januar festgezurrt werden könnten. Für Uniper steht dabei einiges auf dem Spiel. Unklar ist etwa, ob das über eine Milliarde teuere Kohlekraftwerk Datteln IV jemals ans Netz gehen wird.

Rümmler verwies darauf, dass die Energiebranche seit Jahren verunsichert sei. Niemand wisse mehr, auf was er sich langfristig verlassen könne. Es müssten klare Rahmenbedingungen für Investitionen geschaffen werden. “Bestehen zu viele Unsicherheiten, werden keine Investitionsentscheidungen mehr getroffen. Und ohne Investitionen gibt es keinen Wandel und keinen wirksamen Klimaschutz.”