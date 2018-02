New York (Reuters) - Die US-Regierung verklagt eine Finanztochter des Autobauers BMW im Zusammenhang mit Leasingverträgen für US-Militärangehörige.

BMW Financial Services NA habe Soldaten, die den Einsatzbefehl erhalten hätten, ihre vorab gezahlten Leasingraten rechtswidrig nicht zurückerstattet, hieß es am Donnerstag in Gerichtsunterlagen. In der Zivilklage vor dem Bundesgericht in Newark (US-Bundesstaat New Jersey) gehe es um die Leasingverträge von 492 Mitgliedern der US-Streitkräfte.