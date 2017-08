FMC kauft US-Dialysekonzern für zwei Milliarden Dollar

A Fresenius SE logo is pictured in Bad Homburg near Frankfurt, Germany February 22, 2017.

Frankfurt (Reuters) - Der Dialysekonzern Fresenius Medical Care (FMC) baut sein Geschäft in den USA mit einer zwei Milliarden Dollar schweren Übernahme aus.

Die Hessen erwerben NxStage Medical für 30 Dollar je Aktie in bar, wie FMC am Montag mitteilte. Das entspricht einem Aufschlag von rund 30 Prozent auf den Schlusskurs vom Freitag. NxStage aus der Nähe von Boston entwickelt, produziert und vermarktet Dialysegeräte für den Einsatz in der Heimdialyse. Mit rund 3400 Mitarbeitern erzielte NxStage 2016 einen Umsatz von 366 Millionen Dollar. Das Unternehmen schreibt wegen hoher Entwicklungskosten und Investitionen in das Wachstum seit Jahren rote Zahlen. Im vergangenen Jahr verringerte sich der Nettoverlust auf 4,7 (Vorjahr: 15,3) Millionen Dollar.

Durch die Übernahme beschleunige FMC das Wachstum in der Heimdialyse. "Zusammen mit NxStage werden wir unser Geschäft in Nordamerika auf ein noch breiteres Fundament stellen und Behandlungsangebote machen, die den sich verändernden Bedürfnissen der Patienten noch besser entsprechen", sagte FMC-Chef Rice Powell.

Das Management von NxStage befürworte die Übernahme, erklärte FMC. Die Akquisition werde vollständig Cashflow- und fremdfinanziert und solle nach der noch ausstehenden Genehmigung der Behörden 2018 abgeschlossen werden. Die Übernahme soll drei Jahre nach dem Abschluss positiv zum Konzernergebnis beitragen. Für die ersten drei bis fünf Jahre nach Abschluss des Erwerbs rechnet FMC mit Kostensynergien von 80 bis 100 Millionen Dollar pro Jahr vor Steuern. Die Integrationskosten bezifferte der Konzern auf insgesamt 150 Millionen Dollar.