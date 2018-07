Maas fordert nach Trumps Angriff Neuvermessung der EU/USA-Beziehungen

Berlin (Reuters) - Nach der neuen Verbalattacke von US-Präsident Donald Trump auf die Europäische Union fordert Bundesaußenminister Heiko Maas eine Neujustierung der Partnerschaft zu den Vereinigten Staaten.

German Foreign Minister Heiko Maas arrives for a meeting in Vienna, Austria July 6, 2018. REUTERS/Leonhard Foeger

“Wenn der amerikanische Präsident die Europäische Union als ‘Gegner’ bezeichnet, zeigt das leider einmal mehr, wie breit der politische Atlantik geworden ist, seit Donald Trump im Amt ist”, sagte der SPD-Politiker der “Funke Mediengruppe” laut Vorabbericht vom Montag. “Wir können uns auf das Weiße Haus nicht mehr uneingeschränkt verlassen.” Um die Partnerschaft mit den USA zu bewahren, müsse sie neu justiert werden. Das sei nur mit einem selbstbewussten und souveränen Europa möglich. “Europa darf sich nicht spalten lassen, so scharf die Verbalattacken und so absurd die Tweets auch sein mögen.”

Trump hatte am Wochenende in einem Interview des Senders CBS die EU mit Blick auf den Handelsstreit als “foe” bezeichnet, das sich als “Feind” oder “Gegner” ins Deutsche übersetzen lässt. Der US-Präsident wollte sich am Montag mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin in Helsinki treffen.