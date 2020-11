Vodafones Funkturm-Sparte Vantage will 7100 neue Standorte schaffen

Different types of 4G, 5G and data radio relay antennas for mobile phone networks are pictured on relay masts operated by Vodafone in Berlin, Germany April 8, 2019. REUTERS/Fabrizio Bensch

Berlin (Reuters) - Die vor dem Börsengang stehende Funkturm-Sparte von VodafoneVOD.L setzt auf Wachstum. Es würden 7100 neue Standorte geschaffen, teilte Vantage Towers am Dienstag mit. Damit dürfte ab 2027 das Betriebsergebnis (Ebitda AL) um etwa 130 Millionen Euro steigen. Aktuell betreibt die Firma, die Anfang 2021 auf das Frankfurter Börsenparkett strebt, 68.000 Funktürme in neun europäischen Ländern. Deutschland macht den größten Anteil am Geschäft von Vantage Towers aus. Im Geschäftsjahr 2020 kommt Vantage Towers nach eigenen Angaben zusammen mit dem Anteil an der Telecom-Italia-Tochter InwitTLIT.MI auf einen bereinigten Betriebsgewinn von 680 Millionen Euro. Firmenchef Vivek Badrinath kündigte an, nach Wachstumschancen Ausschau zu halten.