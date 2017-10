Börsendebüt von Batteriefirma Varta elektrisiert die Anleger

Frankfurt (Reuters) - Varta hat ein fulminantes Börsendebüt hingelegt.

Varta battery cells are displayed in this picture illustration taken September 27, 2017. REUTERS/Fabrizio Bensch/Illustration

Die Aktien des Batterie-Herstellers erschienen am Donnerstag mit einem Kurs von 24,25 Euro erstmals auf dem Kurszettel. Das war ein Plus von fast 40 Prozent im Vergleich zum Ausgabepreis von 17,50 Euro. Der Produzent von Mikrobatterien für Hörgeräte oder Kopfhörer hatte die Zeichnungsfrist für seine Aktien wegen der hohen Nachfrage verkürzt und die Preisspanne voll ausgereizt. Das Börsendebüt fand nun fast eine Woche vor dem ursprünglich geplanten Termin statt.

Der Börsengang brachte insgesamt 233,5 Millionen Euro ein. Davon flossen 150,5 Millionen Euro an Varta selbst, die das Unternehmen in den Ausbau der Produktion stecken will. Der Rest ging an den bisherigen Alleineigentümer Michael Tojner. “Wir haben jetzt genügend Kapital, um den nächsten Schritt zu machen”, sagte Tojner. “Wir wollen aggressiv wachsen.” In den kommenden fünf bis zehn Jahren solle der Umsatz von Varta auf eine Milliarde Euro zulegen. 2016 steigerte die Firma den Umsatz um 9,6 Prozent auf 214 Millionen Euro, der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) ging dagegen um ein Drittel auf 14,9 Millionen Euro zurück.

Tojner und Varta-Chef Herbert Schein liebäugeln mittelfristig mit dem Einstieg in das Geschäft mit Batterien für Elektroautos. “Wir haben das Know-how dazu”, sagte Schein. Varta betreibt bereits seit einigen Jahren ein gemeinsames Forschungsprojekt mit Volkswagen. Das Unternehmen überlege auch mit BMW zu kooperieren, sagte Tojner. Einen schnellen Einstieg in die Elektromobilität schloss der Österreicher jedoch aus. “Wir werden da vorsichtig sein und erst investieren, wenn die Technologie feststeht und es auch eine Technologieentscheidung der großen deutschen Autoproduzenten gibt.”

Tojner will auch langfristig die Mehrheit an Varta besitzen. “Die werde ich auch in zehn Jahren noch halten”, sagte Tojner. Der Streubesitz liegt nach dem Börsengang bei rund 35 Prozent.

BALD KOMMEN NOCH MEHR BÖRSENNEULINGE

Im Tagesverlauf bröckelte der Varta-Kurs ab, notierte am Mittag mit 20,25 Euro aber immer noch fast 16 Prozent über dem Ausgabepreis. Erst vergangene Woche war die Batteriefirma Voltabox an der Börse durchgestartet, die Aktie legte am ersten Handelstag um ein Drittel zu. Die 2011 gegründete Voltabox stellt Batteriesysteme für elektrisch betriebene Busse, Gabelstapler und andere Industriefahrzeuge her. Aktuell notiert die Voltabox-Aktie bei 28,30 Euro, ausgegeben worden war sie zu 24 Euro.

Der deutsch-spanische Metallrecycler Befesa und der Lebensmittel-Lieferdienst Hellofresh stehen in den Startlöchern und wollen in den kommenden Wochen die Börsenglocke läuten. Insidern zufolge soll Befesa bis zu 800 Millionen Euro einbringen[nL8N1MH195], Hellofresh will 250 bis 300 Millionen Euro einsammeln.