Varta verdoppelt Betriebsgewinn - Aktie steigt

Frankfurt (Reuters) - Der Batteriehersteller Varta hat seine eigene Prognose für 2019 übertroffen und den Betriebsgewinn fast verdoppelt.

Der Umsatz sei im vergangenen Jahr um rund 34 Prozent auf 364 Millionen Euro gewachsen, teilte Varta am Montag auf Basis vorläufiger Zahlen mit. Der Betriebsgewinn (bereinigtes Ebitda) sei um 95 Prozent auf 98 Millionen Euro in die Höhe geschossen. Varta hatte die Prognose für 2019 schon drei Mal angehoben und zuletzt einen Umsatz von bis zu 340 Millionen Euro und einen Betriebsgewinn von bis zu 88 Millionen in Aussicht gestellt. Die Aktie stieg um fünf Prozent.

Vor allem das Geschäft mit Batterien für kabellose Kopfhörer brummt und hat Varta beflügelt. Doch droht Varta hier Ungemach durch chinesische Konkurrenten, denen das schwäbische Unternehmen Anfang des Jahres Patentverletzungen vorgeworfen hatte. Analysten zufolge griffen anscheinend Kopfhörer-Hersteller auf chinesische Batterien zurück, da Varta die hohe Nachfrage nicht habe bedienen können.

Varta-Finanzchef Steffen Munz zeigte sich am Montag zuversichtlich für 2020. “Dank des sehr hohen Auftragsbestands werden wir das hohe Umsatz- und Ergebniswachstum in 2020 nochmals beschleunigen”, sagte er. Die kompletten Zahlen für 2019 und eine konkrete Prognose für das laufende Jahr will Varta am 31. März präsentieren.