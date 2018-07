Mehrere Verletzte bei Messerattacke in Lübecker Bus

Berlin (Reuters) - Bei einer Gewalttat in einem Linienbus sind am Freitag in Lübeck mehrere Menschen verletzt worden.

Bei dem Zwischenfall sei niemand getötet worden, teilte die Polizei auf Twitter mit. “Der Täter konnte überwältigt werden und befindet sich in Polizeigewahrsam.” Die Tat ereignete sich im Stadtteil Kücknitz. Nähere Details etwa zum Motiv des Täters gab die Polizei zunächst nicht bekannt.

Den “Lübecker Nachrichten” zufolge attackierte der Täter mit einem Küchenmesser während der Fahrt andere Passagiere. Der Fahrer stoppte demnach den Bus und öffnete die Türen, so dass die Fahrgäste fliehen konnten. Das Blatt zitierte auf seiner Webseite Oberstaatsanwältin Ulla Hingst mit den Worten: “Nichts ist auszuschließen, auch kein terroristischer Hintergrund”.