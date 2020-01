Ministerium - Rechnen in Kürze mit Ja der EU zu E-Auto-Prämie

Tesla Model X electric cars recharge their batteries in Berlin, Germany, November 13, 2019. REUTERS/Fabrizio Bensch

Berlin (Reuters) - Die Bundesregierung rechnet nach Angaben des Wirtschaftsministeriums schon bald mit der Freigabe der höheren E-Auto-Kaufprämie durch die EU.

“Wir stehen in stetigem Austausch und sind optimistisch, dass dies in Kürze abgeschlossen sein wird”, sagte eine Sprecherin am Mittwoch in Berlin. Erst dann können die Prämien auch ausgezahlt werden.

Die Bundesregierung hatte sich im Zuge des Klimapakets auf höhere Kaufprämien für E-Autos und sogenannte Plug-In-Hybride verständigt. Damit sollen Käufer künftig bis zu 6000 Euro Zuschuss erhalten. Bislang lag die Höchstsumme bei 4000 Euro.

Nach einem Bericht der “Zeit” hat die Regierung bislang bei der EU noch nicht das erforderliche Notifizierungsverfahren eingeleitet. Die Sprecherin des Ministeriums sagte, es sei üblich, dass dafür zunächst Vorgespräche geführt würden, die derzeit liefen.