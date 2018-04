Bund erwartet höhere Einnahmen aus Lkw-Maut

Berlin (Reuters) - Der Bund geht aufgrund eines neuen Gutachtens von erheblich höheren Einnahmen aus der Lkw-Maut aus.

FILE PHOTO: German Transport Minister Andreas Scheuer arrives at a cabinet meeting in Berlin, Germany, March 28, 2018. REUTERS/Fabrizio Bensch/File Photo

Man erwarte jetzt jährlich 7,2 Milliarden Euro an Einnahmen, sagte Verkehrsminister Andreas Scheuer am Dienstag in Berlin. Bis 2022 kann der Bund so mit insgesamt 36 Milliarden Euro rechnen, die in Erhalt und Neubau der Straßen fließen können. “Das ist viel besser als erwartet und sehr erfreulich, weil es uns allen zugutekommt”, sagte der CSU-Politiker. Hintergrund ist das neue Wegekosten-Gutachten der Bundesregierung, das sich auf Vorgaben der EU stützt und bis 2022 gilt. Sie berücksichtigt Baukosten, Erhalt der Straßen aber auch Lärm- und Luftbelastung. Die konkreten Maut-Sätze für die Lkw auf Autobahnen und einigen großen Bundesstraßen richten sich dann nach Gewicht und Schadstoffausstoß.

Im vergangenen Jahr betrugen die Einnahmen für die Straßen rund 4,8 Milliarden Euro. Allerdings wird die Maut in diesem Jahr noch auf alle rund 40.000 Kilometer Bundesstraßen ausgeweitet.