Banken weisen Vorwurf schleppender Kreditvergabe zurück

The financial district with Germany's Deutsche Bank and Commerzbank is pictured in Frankfurt, Germany, March 18, 2019. REUTERS/Ralph Orlowski

Berlin (Reuters) - Die Bankenbranche weist den Vorwurf zurück, sie verzögere die Kreitvergabe an von der Corona-Krise getroffene Unternehmen.

“Die Commerzbank hat bereits gut 15.000 Finanzierungsanfragen von Firmenkunden erhalten. Insgesamt hat die Bank schon Corona-bedingte Kredite in Milliardenhöhe zur Verfügung gestellt”, sagte ein Commerzbank-Sprecher. Der Bankenverband BdB teilte am Montag mit, die Banken stünden in dieser Krise an der Seite ihrer Kunden. “Damit die KfW den Unternehmen Kredite auszahlt, müssen aber bestimmte Bedingungen erfüllt werden”, sagte BdB-Hauptgeschäftsführer Christian Ossig. “Unser Handlungsspielraum - ob und in welcher Höhe wir Kredite bewilligen können - ist eng an regulatorische Vorgaben der Aufsichtsbehörden geknüpft, die wir als Bank unabhängig von Corona erfüllen müssen”, betonte Matthias Hümpfner, Bereichsleiter Investitionsförderung bei der DZ Bank.

Zuvor hatte DIHK-Präsident Eric Schweitzer vor einer Pleitewelle bei Mittelständlern gewarnt, deren Hilfsanträge von den Banken nicht bewilligt werden. “Meine Befürchtung ist, dass trotz der 80 beziehungsweise 90 Prozent Bürgschaft durch den Staat viele Unternehmen wegen der Krise durch die sogenannte bankübliche Prüfung fallen”, sagte er zu Reuters. Bund und Länder hatten am Wochenende vereinbart, dass die Hilfszahlungen aus den Rettungsprogrammen schnell fließen sollen. Der Bund übernimmt bei Krediten bis zu 90 Prozent der Haftung. Der DIHK fordert demgegenüber eine Abdeckung von 100 Prozent. Schweitzer verwies darauf, dass jeder zehnte Mittelständler laut einer Blitzumfrage unter 15.000 Firmen von einer Pleite bedroht sei - auch bisher kerngesunde Unternehmen, deren Umsatz aber durch die Corona-Krise plötzlich auf Null gesunken sei.

Der Präsident des Mittelstands-Verbandes BVMW, Mario Ohoven, plädierte für eine “Bypass-Lösung”. “Die Kredite sollten nicht wie üblich über die Hausbanken geleitet werden, sondern direkt von der Förderbank KfW abgewickelt werden”, forderte er. Das Restrisiko der Banken “verzögert die dringend benötigten Liquiditätsspritzen für die Unternehmen”. Das Bundswirtschaftsministerium verwies darauf, dass man bei der EU-Kommission erreicht habe, dass der Haftungsanteil des Bundes auf bis zu 90 Prozent hochgesetzt worden sei. Die Banken müssen danach ein Restrisiko bei der Kreditvergabe tragen.

Am Freitag hätten bereits Anträge in einem Volumen von knapp 7,5 Milliarden Euro bei der staatlichen Förderbank KfW vorgelegen, hieß es. Bis zum 26. März habe es Zusagen über ein Kreditvolumen in Höhe von fast 90 Millionen Euro gegeben. Die Mehrzahl sei für Kredite mit einem Volumen von bis zu drei Millionen Euro bewilligt worden. “Die Zusage bei Krediten in dieser Größenordnung ist besonders schnell und unbürokratisch möglich, da hier die KfW die Risikoabschätzung der Hausbank übernimmt”, sagte ein Sprecherin.