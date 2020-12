Behörden untersuchen Passagiere an Flughäfen wegen Virus-Mutation in Großbritannien

A computer image created by Nexu Science Communication together with Trinity College in Dublin, shows a model structurally representative of a betacoronavirus which is the type of virus linked to COVID-19, better known as the coronavirus linked to the Wuhan outbreak, shared with Reuters on February 18, 2020. NEXU Science Communication/via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT.

Berlin (Reuters) - Die Gesundheitsämter prüfen mit Hochdruck, ob Passagiere aus Großbritannien das mutierte Corona-Virus nach Deutschland eingeschleppt haben.

Hunderte Fluggäste, die noch vor dem Flugverbot ab Mitternacht aus Großbritannien ankamen, mussten die Nacht an Airports verbringen und auf ein Testergebnis warten. In Hannover stellten die Behörden bei einer Person einen positiven Test fest. “Weitere Labortestungen müssen nun ergeben, ob es sich um die mutierte Virusart handelt”, teilte die Region Hannover am Montag mit. Regionspräsident Hauke Jagau wollte sich noch am Nachmittag vor der Presse äußern.

Auch das Frankfurter Gesundheitsamt stellte Informationen in Aussicht. Nach einem Bericht des “Spiegel” wurden mindestens vier der Passagiere in Frankfurt positiv getestet. Ob es sich dabei um die neue Variante des Virus handelt, müssen nun weitere Tests klären, berichtete das Magazin unter Berufung auf die lokalen Gesundheitsbehörden. So lange müssten die Passagiere in einer am Flughafen eingerichteten Quarantäne-Zone bleiben. Wie Reuters aus dem Umfeld der örtlichen Behörden erfuhr, wird wohl am Montag noch nicht zu klären sei, ob Personen mit dem geänderten Virus infiziert seien. Die “Bild”-Zeitung berichtete, auf den zuletzt in Deutschland gelandeten Passagierflügen aus Großbritannien seien bisher mindestens zehn mit Corona infizierte Passagiere identifiziert worden. Die Personen waren demnach an Bord verschiedener Flieger, die am Sonntag in Berlin, Stuttgart, Hannover und Dortmund landeten.

Wegen der in Großbritannien aufgetretenen Mutation des Coronavirus herrscht seit Mitternacht auf deutschen Flughäfen und in anderen EU-Ländern ein Landeverbot für Flüge von dort. An den Flughäfen wurden die Passagiere isoliert: Sie mussten auf Feldbetten übernachten und müssen sich Corona-Tests unterziehen. Wie ein Sprecher der Bundespolizei sagte, warteten am Vormittag etwa am Frankfurter Airport noch 87 Personen im Transitbereich darauf, getestet zu werden und weitere rund 70 bereits getestete Menschen auf ihr Ergebnis.

Am Berliner Flughafen BER hingen am Morgen noch 77 Passagiere fest, die vor Mitternacht mit vier Maschinen aus Großbritannien gelandet waren. Die mehrheitlich polnischen Fluggäste konnten bei der Einreise keinen negativen Test vorweisen und warteten im Transitbereich auf einen Corona-Test. wie die Bundespolizei mitteilte. Andere Passagiere mit deutscher Staatsbürgerschaft, einem Wohnsitz in Deutschland oder einem negativem Testergebnis durften einreisen.