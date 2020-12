Spahn kündigt für Freitag Impfverordnung an

German Health Minister Jens Spahn arrives for a news conference on the current situation concerning the coronavirus disease (COVID-19) pandemic, in Berlin, Germany December 15, 2020. Tobias Schwarz/Pool via REUTERS

Berlin (Reuters) - Bundesgesundheitsminister Jens Spahn will am Freitag die Impfverordnung unterzeichnen, mit der festgelegt wird, wer in Deutschland zuerst Anspruch auf eine Impfung gegen das Coronavirus hat.

“Wir starten bei den über 80-Jährigen und denen in Alten- und Pflegeheimen”, kündigte der CDU-Politiker am Donnerstag weiter an. “Und dann wird nach und nach auch weiter informiert, wer dann dran ist.” In Deutschland werde mit den Impfungen am 27. Dezember begonnen, wenn die Zulassung des Impfstoffs der Firmen Biontech und Pfizer in der Europäischen Union (EU) unmittelbar vor Weihnachten erfolge. Der Impfstoff müsse dann noch ausgeliefert werden. Die einzelnen Chargen müssten vom Paul-Ehrlich-Institut freigegeben werden. Dann könne mit den ersten Hunderttausenden Impfdosen begonnen werden.

Laut einem Reuters vorliegenden Entwurf der Verordnung will Spahn drei Gruppen mit “höchster”, “hoher” und “erhöhter” Priorität festlegen. Höchsten Vorrang haben Personen ab 80 Jahren, Menschen in Alten- und Pflegeheimen, deren Pflegekräfte wie auch medizinisches Personal etwa auf Intensivstationen. Hohe Priorität genießen unter anderem Personen ab 70 Jahren und Demenzkranke, aber auch Personen in Obdachlosen- und Asylbewerberunterkünften. Erhöhte Priorität gilt für Personen ab 60 Jahren, Menschen mit bestimmten Erkrankungen - aber auch für Erzieher, Lehrer und Personen im Einzelhandel.