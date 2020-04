Gerangel um Krankschreibung per Telefon

German Health Minister Jens Spahn speaks during a news conference on the situation in Germany amid the coronavirus disease (COVID-19) outbreak, in Berlin, Germany April 17, 2020. John MacDougall/Pool via REUTERS

Berlin (Reuters) - Um Besuche in Arztpraxen zu vermeiden, soll bei leichten Atemwegserkrankungen weiterhin eine telefonische Krankschreibung möglich sein.

Der Gemeinsame Bundesausschuss von Ärzten, Krankenhäusern und Krankenkassen kündigte am Montag an, er werde noch im Laufe des Tages “mit hoher Wahrscheinlichkeit” eine Verlängerung bis zum 4. Mai beschließen. Am Freitag hatte es in dem Gremium für eine Verlängerung der ursprünglich bis zum 19. April befristeten Ausnahmeregelung noch keine Mehrheit gegeben. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte am Mittag angekündigt, darüber werde mit der Selbstverwaltung noch einmal diskutiert.

In die Entscheidung vom Freitag war Spahns Ministerium allerdings einbezogen. “Die Entscheidung zur Nicht-Verlängerung wurde am vergangenen Freitag nach Konsultation und in Kenntnis des für die Aufsicht zuständigen Bundesministeriums für Gesundheit getroffen”, erklärte der Vorsitzende des Gemeinsamen Bundesausschusses, Josef Hecken. Die Arbeitsunfähigkeit per Telefon werde aber auf die Dauer von einer Woche beschränkt. Sie könne bei fortdauernder Erkrankung einmal verlängert werden.

Die Verlängerung der telefonischen Krankschreibung passt zu Warnungen von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), mit voreiligen Öffnungen “sehenden Auges” einen Rückfall in der Krise zu riskieren. Am Montag waren in zahlreichen Bundesländern Lockerungen der Corona-Auflagen in Kraft getreten, so dass unter anderem mehr wieder mehr Geschäfte öffnen durften.