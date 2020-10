Corona-Krisentreffen am Mittwoch dürfte neue Einschränkungen bringen

FILE PHOTO: German Chancellor Angela Merkel attends the weekly cabinet meeting of the government at the chancellery in Berlin, Germany October 21, 2020. Markus Schreiber/Pool via REUTERS/File Photo

Berlin/München (Reuters) - Die Bundesregierung will am Mittwoch zusammen mit den Ländern neue Beschlüsse fassen, um die zuletzt rasche Ausbreitung des Coronavirus einzugrenzen.

“Es wird zu beraten sein, was getan werden kann”, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin. Kanzlerin Angela Merkel werde an der Videokonferenz mit den Ministerpräsidenten teilnehmen. Die Lage sei ernst. Die Zahl der täglich registrierten Neuinfektionen habe sich binnen einer Woche in etwa verdoppelt. Hier müsse es schnell eine Stabilisierung geben.

Was genau beschlossen werden soll, wollte Seibert noch nicht andeuten. Allen sei aber bewusst, dass jetzt jeder Tag zähle. “Also rechne ich auch mit Beschlüssen.” Es gebe wieder mehr Corona-Patienten in Krankenhäusern und auch mehr Infektionen bei älteren Personen. Zudem sei die Nachverfolgung der Infektionswellen nicht mehr überall möglich.

Immer mehr Landkreise in Deutschland gelten als Risikogebiet. Das führt auch wieder zu stärkeren Einschränkungen des öffentlichen Lebens. In Bayern gab Rottal-Inn als zweiter Landkreis Ausgangsbeschränkungen und Schulschließungen bekannt. In der Nacht zum Dienstag treten dort die gleichen Maßnahmen wie bereits im Berchtesgadener Land in Kraft, wie Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml und Landrat Michael Fahmüller erklärten. Auch Restaurants müssen schließen. Die Beschränkungen gelten zunächst zehn Tage.

Rottal-Inn sei mit “weit über 200” Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen ähnlich stark betroffen wie die Region Berchtesgaden, so Fahmüller. Beide Landkreise liegen an der Grenze zu Österreich. Grenzpendler könnten eine Ursache für den starken Anstieg sein.

WEIHNACHTSMARKT IN NÜRNBERG ABGESAGT

Augsburg zieht zudem einen Lockdown in Erwägung. Darüber will die Stadt bis Mitte der Woche entscheiden. Nürnberg sagte den berühmten Christkindlesmarkt ab. “Uns fällt diese Entscheidung sehr schwer”, hieß es in einer Erklärung von Oberbürgermeister Marcus König. Der Schritt erfolge zum Schutz der Bevölkerung.

Die ohnehin schon gebeutelte deutsche Wirtschaft wird durch die Einschränkungen erneut leiden - trotz staatlicher Hilfsprogramme. Die Bundesregierung rechnet nächstes Jahr mit einem Wachstum von 4,4 Prozent - also einer relativ starken Erholung nach dem heftigen Einbruch dieses Jahr. Die Prognose soll am Mittwoch noch einmal bekräftigt werden, wie Reuters von zwei Insidern erfuhr. Wirtschaftsminister Peter Altmaier relativierte in einem Zeitungsinterview den Ausblick allerdings schon ein Stück weit: “Die positiven Konjunkturannahmen, die wir für das Jahr 2021 gemacht haben – also ein substanzielles Wachstum in der Größenordnung von mindestens vier Prozent - stehen natürlich unter dem Vorbehalt, dass es uns gelingt, die hohen Infektionszahlen wieder zu senken.”

Im europäischen Ausland steigen die Zahlen teilweise noch deutlich schneller als in Deutschland. Die niederländischen Gesundheitsbehörden meldeten 10.343 neue Infektionsfälle, ein neuer Rekord. In Frankreich könnte die Pandemie bis auf 100.000 Neuinfektionen pro Tag anwachsen, warnte der Leiter des wissenschaftlichen Ausschusses, der die Regierung in Paris berät, Jean-François Delfraissy. Neue Negativ-Rekorde bei den täglichen Statistiken gab es auch in den USA und Russland.