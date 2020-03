RKI beobachtet exponentielles Wachstum der Infektionen

A head of the Robert Koch Institute Lothar Wieler addresses a news conference on coronavirus in Berlin, Germany, March 11, 2020. REUTERS/Michele Tantussi

Berlin (Reuters) - Die Virus-Infektionen beschleunigen sich in Deutschland rasant.

“Wir haben ein exponentielles Wachstum. Wir sind am Anfang einer Epidemie, die noch viele Wochen und Monate unterwegs sein wird”, sagte der Chef des Robert-Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, am Mittwoch in Berlin. “Wir sind ein bis zwei Wochen vor Italien”, sagte er. Italien ist in Europa am stärksten vom Virus-Ausbruch betroffen. Wenn es nicht gelinge, die Kontakte unter den Menschen jetzt zu reduzieren, könne es in zwei bis drei Monaten zehn Millionen Infizierte geben, sagte Wieler. Dies würde das Gesundheitssystem überlasten. Mit Stand Mitternacht verzeichnete das Institut 8198 Infizierte in Deutschland, über 1000 mehr als zuvor gemeldet. Die Zahl der Toten sei bei zwölf geblieben.

Die Wirkung der von der Regierung beschlossenen Einschränkungen könne man erstmals nach etwa zwei Wochen beurteilen. “Es ist offensichtlich, dass der jetzige Zustand nicht auf Dauer aufrecht erhalten werden kann”, sagte Wieler.

Zur Beurteilung der Lage seien die von der Deutschen Telekom übermittelten Mobilfunkdaten wichtig. So könne man einschätzen, ob die Menschen nun weniger reisten und unterwegs seien. Er betont, die Daten seien zusammengefasst und anonymisiert. Sie seien auch allgemein käuflich, das RKI bekomme sie aber von der Telekom unentgeltlich. Die Telekom hatte erklärt, das Verfahren zur Daten-Übermittlung sei 2015 auch vom Bundesdatenschutzbeauftragten abgenommen worden.